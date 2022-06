Después de compartir protagonismo y nominación al Óscar con 'Being the Ricardos', el español Javier Bardem y la estadounidense Nicole Kidman volverán a reunirse en una película animada musical dirigida por la responsable de 'Shrek', Vicky Jenson.

Bardem y Kidman prestarán sus voces en "Spellbound", una cinta producida por Apple y Skydance que también contará con la latina Rachel Zegler, conocida por interpretar el personaje de María en la última versión de 'West Side Story'.



Según un comunicado de Apple, Spellbound´"es un musical del género fantástico sobre una joven princesa (Zegler) que trata de romper un hechizo que ha dividido a su reino, en el que Kidman y Bardem harán de reina y rey, respectivamente.



Rachel Zegler (centro), con las actrices Carol Lawrence y Rita Moreno en la premier de West Side Story. Foto: AFP

Se trata del tercer papel musical que Bardem consigue en Hollywood. En 'Being the Ricardos' dio vida al cómico y cantante Desi Arnaz, un cubano que emigró a Nueva York para hacerse un hueco en el mundo del espectáculo. Antes, dio vida al rey Tritón en la nueva adaptación de 'The Little Mermaid', que Disney estrenará en 2023. Y también formará parte del reparto de 'Lyle, Lyle, Crocodile', una cinta musical basada en un cuento infantil.



Javier Bardem protagonizó El buen patrón. Foto: Cortesía

"No he sido yo muy de cantar. Bueno sí, de cantar AC/DC, Pearl Jam y dar cuatro gritos en la ducha...", bromeó en una entrevista reciente con Efe antes de su nominación en los últimos premios Óscar.



EFE