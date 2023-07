Javier Bardem formará parte del elenco de la película de Apple Studios dedicada a la Fórmula Uno, aún sin nombre oficial, que protagonizará Brad Pitt. Según informó este lunes el medio especializado Deadline, el actor español trabajará de la mano del director y productor del filme Joseph Kosinski, responsable de títulos como "Top Gun: Maverick" (2022).

La cinta también tiene entre su elenco a actores como Damson Idris ("Snowfall", 2017), a la recién nominada al óscar Kerry Condon ("The Banshees of Inisherin", 2022) y a Tobias Menzies (Casino Royale, 2006).



La historia, basada en la principal competición de automovilismo internacional, seguirá la vida de un antiguo piloto interpretado por Pitt que regresa al deporte con un equipo ficticio llamado APXGP.



(Puede leer: Brad Pitt revela lo vengativa que ha sido Angelina Jolie tras el fin de su relación).



Hasta el momento se ha revelado que Idris será el compañero de equipo del protagonista, pero aún no se dieron a conocer detalles sobre el papel que tendrá Bardem en el filme.

Facebook Twitter Linkedin

Javier Bardem, actor español, invitado al Hay Festival de Cartagena en el 2021. Foto: Rodrigo Jiménez. EFE

La película se está realizando en colaboración con la Fórmula Uno y tiene entre sus productores al siete veces campeón de la competencia automovilística Lewis Hamilton, a través de su casa productora de cine y televisión Dawn Apollo Films.



El rodaje, que comenzó hace una semana, incluye entre sus escenarios el Gran Premio de Gran Bretaña que se llevó a cabo el pasado 9 de julio en el circuito de Silverstone en Northamptonshire, Inglaterra.



(Además: El director de Misión Imposible revela nuevos secretos sobre la película y elogia a Tom Cruise).

El 2023 ha sido un año de estrenos muy esperados de los que Bardem ha formado parte. Recientemente el actor canario presentó su trabajo como el Rey Tritón en la película de acción real de Disney "The Little Mermaid" (La sirenita), basada en la versión animada de 1989 y ahora se prepara para el estreno de la segunda parte de la cinta de ciencia ficción "Dune", de Denis Villeneuve, programada para noviembre,

EFE

LOS ÁNGELES