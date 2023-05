El actor español Javier Bardem recibirá el Premio Donostia del 71º Festival de Cine de San Sebastián, que se celebrará del 22 al 30 de septiembre próximo.

"Era una asignatura pendiente" concederle este galardón honorifico, justificó el director del festival español, José Luis Rebordinos, en la presentación del cartel oficial, que este año lleva la imagen de Bardem.



El actor ha podido cuadrar su agenda de 2023 y recogerá el premio en la gala inaugural. Viajará únicamente a San Sebastián por este motivo, ya que en esta ocasión no presentará película. "Se lo comenté hace dos años y no pudo, y el año pasado también fue imposible. Ahora está realmente muy contento porque él quiere mucho al festival, aunque cuando me dijo que esta vez sí podía, me alegré yo todavía más que él", admitió Rebordinos.



Bardem, nacido en 1969, recibirá esta distinción por toda su trayectoria cuatro años después que su mujer, la actriz también española Penélope Cruz. Junto a otras grandes estrellas, como Robert De Niro, Julia Roberts y John Malkovich, y de directores como Woody Allen, se pudo ver hoy a Bardem en un vídeo proyectado por el festival sobre las sucesivas visitas del actor al certamen.

Ya logró la Concha de Plata por sus interpretaciones en 'Días contados', de Imanol Uribe, y 'El detective y la muerte', de Gonzalo Suárez. "San Sebastián para mí es un regalo, aquí empezó todo", dice Bardem en el vídeo; su carrera le ha reportado más de un centenar de galardones, entre ellos el Óscar, el Globo de Oro y el BAFTA por 'No Country for Old Men' y seis premios Goya por sus papeles en 'Días contados', 'Boca a boca', 'Los lunes al sol', 'Mar adentro', 'Biutiful' y 'El buen patrón'.

A ellos se suman los reconocimientos de la Academia del Cine Europeo, de los Premios Platino y de los principales festivales: el premio al mejor actor en Cannes por 'Biutiful' y la Copa Volpi en Venecia por 'Antes que anochezca' y 'Mar adentro'.



EFE