Jason Reitman y su ‘mala idea’ de continuar el legado de ‘Ghostbusters’

El ser padre de Josephine le permitió al director canadiense Jason Reitman dejar atrás sus miedos para poder tomar las riendas del legado de su padre y crear una nueva historia con el filme Ghostbusters: Afterlife –que en Colombia se estrenará como Ghostbusters: el legado–, un trabajo en el que convergen tres generaciones de su familia.

“Era una muy mala idea hacer una película de Ghostbusters”, confiesa Reitman, quien por años dijo que no quería hacer un filme de la franquicia creada por su padre, Ivan Reitman, en los años 80. Durante su participación en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), Reitman añade: “Nada me intimidaba más que la idea de hacer una película de eso y tomar el legado de mi padre, pero encontré una historia de la que podía hacerme cargo, una personal. No creo que sea un accidente que el hijo de un cazafantasmas escriba una historia sobre los nietos de ellos. Esta película en muchas formas hace eco de mi propio camino para tomar mi generador de protones (el instrumento para cazar fantasmas en la ficción)”.



Reitman tenía 7 años cuando comenzó a ser parte del universo de Ghostbusters (1984). En su memoria guarda recuerdos imborrables de los detalles del set de grabaciones, y fue un fan más de los millones que existían en todo el mundo, solo que él lo vivió en primera fila. Recuerdo “cuando bañaron en malvavisco a uno de los actores, me acuerdo de ver el Ecto-1 (automóvil de los cazafantasmas) en Manhattan. Fue una gran parte de mi infancia, leí los cómics, jugué con sus juguetes y tuve mis propios sueños de cómo podría ser una película de Ghostbusters”, rememora. Esos sueños los convirtió en realidad, y Jason escribió toda una historia basada en el primer filme de la saga a escondidas de su padre. Pero finalmente este se sumaría a la aventura como productor de la cinta, que Jason asegura está hecha para su generación y para todos aquellos que soñaron con ser un cazafantasmas.

Tercera generación en una película

Jason ha estado nominado al Óscar en cuatro ocasiones –por Juno y Up in the Air–, sus filmes se han caracterizado por explorar la condición femenina en diferentes facetas, pero su quehacer cinematográfico había estado hasta este momento alejado del cine de fantasía.



Ghostbusters: Afterlife cuenta, a través de los ojos de la joven Phoebe (Mckenna Grace), la historia de una familia que al mudarse se encuentra con las reliquias misteriosas de su fallecido abuelo mientras una serie de cosas inexplicables suceden en su entorno. “Quería hacer un personaje para mi hija (Josephine). Ella es de la misma edad que Phoebe” y quería crear para ella un personaje brillante, una joven heroína a partir de ser una cazafantasmas. “Siempre he estado interesado en heroínas desde Juno y Tully, y estoy fascinado de poder haber hecho un personaje así en una gran película taquillera”, explica.



Según Jason, Josephine vivió la experiencia de ser parte de la saga con la misma emoción e intensidad que él cuando acompañaba a su padre al plató. “Mi hija es como yo. Está completamente enamorada de la forma de hacer cine y en el momento en el que pisó por primera vez un set se convirtió en lo único que quería hacer. Ahora está frustrada porque tiene que ir a la escuela”, dice el director.

El Ecto-1 de la película original tiene un aspecto renovado en esta versión, pero mantiene su esencia . Foto: Sony Pictures

El cine en la familia Reitman se ha convertido en una forma de comunicación y un lazo de unión innegable, pero si bien Josephine se perfila para continuar con el apellido en la industria, lo último que Jason quiere es presionar a su hija. “Fue muy intimidante ser el hijo de mi padre. Yo no aspiro a que ella pase por esa misma experiencia, pero quiero que la narrativa sea parte de su vida. Eso nos ha dado a mi padre y a mí un lenguaje para discutir todo, y mi hija y yo compartimos las películas de una forma similar”, menciona.



Jason también ha compartido cada minuto de grabaciones con su hija: fue la primera en sentarse en el asiento del Ecto-1 de esta versión y vio cada corte del filme junto con su padre. En Colombia, la película se estrena el 18 de noviembre.



Morelia, México / Efe

