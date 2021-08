Jason Momoa le dedica 'Aquaman 2' a un niño que murió de cáncer

Realmente impactado, el actor Jason Momoa decidió recordar la historia del niño de 8 años Danny Sheehan que falleció de cáncer recientemente y que era un seguidor incondicional del superhéro de DC Cómics y de la película.

Por eso Momoa honró su memoria en las redes sociales y reveló al mundo que dedicará Aquaman and the Lost Kingdom-la segunda parte de la famosa producción- a Sheehan. El actor conoció al pequeño en noviembre del año pasado y conversó con él acerca del personaje en un video que fue viral.



También puede leer: Las impactantes confesiones de Val Kilmer: el cáncer, Batman y The Doors

El niño amaba la figura clásica del superhéroe del mar y Momoa se emocionó al ver la reacción del niño al recibir una figura de acción de ese personaje. Entonces lo llamó y Danny Sheehan le contó que adoraba a los delfines y le mostró el juguete a través de Facetime.

Te amo, chico. Descansa en paz. Vivirás en mi corazón. Te dedicaré Aquaman 2 FACEBOOK

TWITTER

Al conocer la noticia de su partida, el actor lo recordó con un dibujo en el que aparecen los dos caracterizados como Aquaman.



“Me acabo de enterar de esta desgarradora noticia. Todo mi Aloha a este hermoso Ohana. Te amo, chico. Descansa en paz. Vivirás en mi corazón. Te dedicaré Aquaman 2, pequeño ángel. Aloha pequeño Aquaman”, escribió en Instagram Momoa.



Cultura

@CulturaET