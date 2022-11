Jason Momoa se ha convertido en uno de los actores más queridos de la industria. Muchos fanáticos consideran que su interpretación de 'Aquaman' en el universo cinematográfico de DC es uno de los pilares de esta propuesta audiovisual.



El actor le dijo a 'Entertainment Tonight' en una entrevista que está "muy emocionado" por la noticia de que James Gunn y Peter Safran estarán al frente del Universo DC.



Incluso expresó que uno de sus sueños se haría realidad, aunque no fue muy detallado en cuál sería este propósito dentro de la compañía.



“Creo que con Peter Safran y el Sr. Gunn al mando ahora en DC, estoy muy entusiasmado con eso”, dijo Momoa en la charla que se llevó a cabo en el marco de la gira de medios de su nueva película de Netflix, 'Slumberland'.

“Hay muchas cosas interesantes que vendrán. Uno de mis sueños se hará realidad bajo su vigilancia. ¡Así que estén atentos!”, agregó.



Warner informó que Gunn y Safran asumirán los roles de co- presidente y codirector ejecutivo de DC Studios a partir del próximo 1 de noviembre.



Ellos estarán a cargo de supervisar el cine, la televisión y la animación en DC Studios. Además, trabajarán con Mike De Luca y Pam Abdy, copresidentes y directores ejecutivos de Warner Bros, de acuerdo con 'Variety'.



Entre tanto, se espera que 'Aquaman and the Lost Kingdom', la segunda cinta que filmó el actor interpretando al superhéroe, se estrene en los cines en diciembre de 2023.

