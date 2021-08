Jason Momoa cambió su contrato para 'Aquaman 2'

Tras el conflicto que se generó entre Disney y la actriz Scarlett Johansson, muchos actores están revisando con lupa sus contratos y condiciones, principalmente en las producciones de gran presupuesto que afrontan una activación de las salas de cine aún muy incierta.



Le da contexto: ¿Por qué Scarlett Johansson demandó a Disney?

Uno de ellos es Jason Momoa, que tras el éxito de Aquaman, está terminando la nueva producción del superhéroe de DC Cómics: 'Aquaman and the Lost Kingdom', pero sacó tiempo para dejar las cosas claras en términos de ganancias cuando se estrene la película.



Según el newsletter What I’m Hearing, el actor ha renegociado su contrato con el estudio si por alguna razón se lanza en HBO Max. Si eso llega a pasar, Momoa recibirá una buena cantidad de dinero como compensación, al no respetarse la idea de llevarla primero a los cines.



Puede leer: Jason Momoa le dedica 'Aquaman 2' a un niño que murió de cáncer

Facebook Twitter Linkedin

Momoa le dio un nuevo aire al famoso superhéroe en la película. Foto: Warner Bros Pictures

Un contexto en el que la protagonista de 'Black Widow' instauró acciones legales contra Disney por el estreno en Disney Plus, sumado a la revisión que también hizo Emma Stone, antes de decidir repetir su papel de Cruella para el mismo estudio, está cambiando realmente las dinámicas de trabajo para los actores. Cabe recordar que Momoa estrena el 20 de agosto la película de Netflix 'Sweet Girl'.



Cultura

@CulturaET​