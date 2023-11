¿Jason Momoa dejará de ser Aquaman? El actor hizo sorpresivos anunicios

En efecto, todo parece indicar que el actor Jason Momoa acturará por última vez en la la secuela de Aquaman, que se estrena el 20 de diciembre, luego de una entrevista que le dio al programa 'The Tonight Show', con Jimmy Fallon.



Según el portal español culturaocio.com, el actor contó también que la película de James Wan pondrá punto final al Universo Extendido DC, el conocido también como Snyderverse.

Momoa saltó a la fama por la serie "Game of Thrones" (2011-2019) y en los últimos años ha interpretado a 'Aquaman' en las películas de Warner Bros. sobre DC Comics. Además partició en la película "Aquaman and the Lost Kingdom", que es la secuela de "Aquaman" (2018).



La vida de Momoa ha estado en los últimos años en los lentes los medios de farándula por sus sonadas relaciones. Luego de separarse de la actriz Lisa Bonet, luego de cuatro cuatro años de matrimonio y unos 16 de relación en total, Momoa volvió a ser noticia hace pocos meses por otra revelación.



La psicóloga forense Dawn Hughes, que testificó en el mediático juicio de Amber Heard y Johnny Depp el año pasado, fue noticias por cuenta de los apuntes que tomó en sus encuentros con la actriz Amber Heard.



Los medios sacaron a la luz apuntes de Hughesque dan cuenta de un acoso por parte de Jason Momoa, protagonista de Aquaman 2, con quien compartió escenarios en dicha película. Uno de los ejemplos de esta conducta, anotó la doctora, fue la llegada de Momoa al set disfrazado de Johnny Depp, con el claro objetivo de molestarla.



Según los apuntes, tanto Momoa como el director James Wan ejercieron presiones y burlas sobre la actriz durante el rodaje. Por otro lado, la psicóloga anotó que Momoa solía llegar al set “borracho y tarde”.