Jason Day, el extraño coqueto de ‘Jugar con fuego’

Jason Day se ha convertido en su propio espectador. Protagonista de Jugar con fuego, se ve en la plataforma Netflix como Fabrizio y le gusta esta producción “en la que varios personajes se ven afectados por un extraño mexicano que llega a cambiarles sus vidas”.

El extraño mexicano es él, por supuesto, y el escenario es el Eje Cafetero colombiano, a donde Fabrizio llega huyendo.



“Escapa de un escenario violento en México y llega a Colombia a conquistar mujeres inalcanzables. Tiene conocimiento del café, así que no está fuera de tono”, dice el actor peruano.



Y lo que ve como espectador de la serie y lo que Jugar con fuego muestra es sensualidad en un universo dominado por el café y sus aromas, sabores y texturas.



Day, de 33 años, actúa al lado de los colombianos Margarita Rosa de Francisco, Laura Perico y Alejandro Aguilar, así como del puertorriqueño Carlos Ponce y la mexicana Gaby Espino, entre otros.



La directora es la mexicana Mafer Suárez, quien ha estado al frente de producciones como Niñas promedio, El encanto del águila y Gritos de muerte y libertad, entre otras, y Day dice que tiene una gran capacidad para sacar los sentimientos de los actores a su cargo.



Jugar con fuego es una producción de Telemundo International Studios y Rede Globo para Telemundo, y está basada en la serie brasileña Amores robados.



“Es una producción hecha con talento latino en su totalidad, en el universo del café colombiano, pero apta para todos los públicos, pues he recibido mensajes de personas de India y Marruecos que la ven.



Day estuvo grabando en Colombia durante tres meses y cuenta que llegó a Pereira en avión, vía a Bogotá, y de ahí pasó a Armenia.



De lo que es el Eje Cafetero no sabía nada y en esta zona del país se encontró con un lugar “que no solo tiene un verde intenso, sino un alma especial. Aprecio cuando se cultivan los saberes, y allí lo hacen”, comenta.



De paso, aprendió sobre la cultura cafetera, “el amor con el que cultivan el grano, todo el cuidado que le dan a cada planta”, comenta. Agrega que aprendió mucho sobre el café, sus sabores y su significado.



Day se considera un actor técnico. Ha hecho, como muchos latinos, el camino en Estados Unidos, participando en audiciones para distintas producciones.



Fabrizio es su propuesta del ahora, en 10 capítulos en los que en el mundo del café desata intrigas y tensiones.