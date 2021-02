El reto criminal de Rami Malek y Jared Leto

Un joven extraño que parece ser el asesino desde el principio. Un investigador curtido en perseguir psicópatas, con una carrera intachable en la policía de Los Ángeles, pero que acaba como sheriff en un distrito menor sin un solo ascenso. Un joven detective, obsesionado con la perfección en todos los aspectos de su vida, pero, sobre todo, con ser el oficial que atrape al hombre que ha asesinado con sevicia a una decena de mujeres. Sí, pero no.



Un juego de mentiras, manipulación y muerte que el director John Lee Hancock (The Founder, The Blind Side, El sueño de Walt) escribió hace 30 años: no hay celulares, los computadores usan DOS, las investigaciones forenses no incluían las pruebas de ADN y el beeper era el rey. Un tono macabro y hostil evoca la cacería de horrendos psicópatas en películas como Seven y Zodiac, ambas dirigidas por el genial David Fincher.

El relato de Hancock, Pequeños secretos –The Little Things es su título original–, es más que un viaje en el tiempo. El espectador acaba en un espiral confuso y agobiante, fruto de un guion repleto de giros y de unos personajes tremendamente estructurados que no paran de dar sorpresas. Aquí el más pequeño e insignificante detalle es una gran revelación.



“Creo que algo maravilloso del guion es que aborda cosas convencionales de formas que no lo son, llevando a la audiencia hacia un final impactante. Yo también lo experimenté cuando lo leí”, confiesa el ganador del Óscar Jared Leto, que interpreta a Albert Sparma en el filme, un retraído vendedor de electrodomésticos a domicilio que encaja en el perfil del buscado asesino serial.



“Albert es un marginado, que no encaja en la sociedad, un personaje oscuro, una oveja negra (...) pero es un chico muy inteligente, único por la forma en la que habla, en la que se mueve, por su sentido del humor. Es de esos personajes que un actor sueña con hacer”, agrega el también cantante y líder de la agrupación 30 Seconds to Mars.

En el extremo opuesto aparece el detective Jim Baxter que lo persigue con desesperación. En su piel se mete otro ganador de la estatuilla, Rami Malek. Es un observador incansable, meticuloso, que pasa sus días intentando juntar las fichas del macabro rompecabezas que ha planteado el astuto asesino.



“Es un perfeccionista implacable –dice el actor–, se frustra cuando las cosas se salen de su curso. Es de los que llevan ese sentido de la perfección, claramente imposible de aplicar en todo, al amor, la amistad, la familia, la gente que lo rodea y su propia vida”.

El veterano Denzel Washington completa el grupo de protagonistas de este ‘thriller’, disponible en los cines del país. Foto: Warner Bros

La trilogía de estrellas de Pequeños secretos la completa el veterano Denzel Washington. También ganador del Óscar. “Para mí Denzel es Brando (el legendario Marlon Brando), es un titán, uno de los grandes. Así que estar con él en un cabeza a cabeza fue intenso, fenomenal y de esas cosas que se dan una vez en la vida”, comenta Leto que debió trabajar durante muchos meses la postura corporal de su personaje, leer montones de expedientes criminales y llenarse de mucha fuerza para poder “regresar a su casa, después de un día de trabajo, y dormir tranquilo sabiendo toda la maldad que existe”.



Uno de los aspectos más interesantes de la película radica en sus zonas grises: nada es lo que parece. Sparma, Baxter y Joe ‘Deke’ Deacon (Washington) tejen una red en la que la audiencia se pierde sin saber qué es verdad o no. “Es apasionante por la exploración detallada de sus personajes”, describe The Hollywood Reporter.



“Cuando Denzel y Jared entraban en la habitación, había fuegos artificiales –bromea Malek sobre los momentos del rodaje–. Se sentía la electricidad, un ambiente muy pesado de una muy buena manera, algo poderoso”.

Creo que algo maravilloso del guion es que aborda cosas convencionales de formas que no lo son, llevando a la audiencia hacia un final impactante. Yo también lo experimenté cuando lo leí FACEBOOK

TWITTER

El thriller psicológico, que fue producido por el mismo Hancock, está lleno de profundos mensajes, “te cuestiona sobre las ideas que tienes de cómo lucen las personas, cómo lucen los criminales, cómo te ves tú mismo y qué es lo que pasa cuando te obsesionas al límite con algo”, acota Malek, que este año estará en la pantalla como el villano de la próxima película de James Bond y que consolidó su carrera interpretando a Freddie Mercury en el biopic Bohemian Rhapsody.

El ganador del Óscar Jared Leto en 'Pequeños secretos'. Foto: Warner Bros.

Pequeños secretos acaba de estrenarse en los cines del país y en Estados Unidos contó con el lanzamiento hibrido de salas y en la plataforma HBO Max, que tendrán todas las producciones de Warner Bros para el 2021.



Para Leto –que dará nuevamente vida al Joker en varios filmes venideros–, la película plantea grandes interrogantes acerca de la inocencia, la culpa, los prejuicios y la identidad. “Sabes, es fácil juzgar a alguien por ser diferente, suponer, creo que el guion ahonda sobre esa inseguridad, esas inquietudes. Estoy convencido de que será tema de largas conversaciones para muchos espectadores”.

REDACCIÓN CULTURA

En Twitter: @CulturaET

*Esta nota fue posible gracias a entrevistas cedidas por Warner Bros.

