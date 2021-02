¿Jared Leto le dio una rata muerta a la actriz Margot Robbie? 

Ahora que Leto ha sido el centro de atención al retomar su papel del Joker en la nueva versión de Justice League del director Zack Snyder que se estrenará en junio en HBO Max, se ha revivido un episodio incómodo que tuvo el actor con la actriz Margot Robbie en el 2016.



Fue en ese año cuando se estrenó la película Escuadrón suicida, en el que algunos revelaron el comportamiento extraño de Jared Leto en el rodaje y se dijo que Leto le regaló una pequeña rata muerta a su compañera del filme.

Cabe recordar que Leto interpretó en esa producción al Joker (el menos querido por los fanáticos) y Robbie era la malvada Harley Quinn, que fue pareja del villano.

Obviamente, Leto siempre ha desmentido tal episodio, pero la coprotagonista, Viola Davis, reconoció que él se comportó de manera extraña cuando hizo el papel y recalcó que una vez también le envió una cabeza de un cerdo- ¿Humor extremo o una manera de crear un ambiente tenso que sirviera a su personaje y a la película?



Aunque es famoso por asumir de manera muy particular e intensa sus papeles, Jared Leto insiste en que nada de eso es verdad, pero en una entrevista con el programa televisivo The Tonight Show, Margot Robbie habló del tema y hasta reconoció que recibió la rata, estaba viva y la tuvo como mascota. O el actor no se acuerda del tema o alguien no está diciendo la verdad.



