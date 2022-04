A Jared Leto está de pie en un escenario en Londres. Le rodean muros de pantalla verde que más adelante serán vistosas imágenes del bosque amazónico. Detrás de él, un helicóptero de tamaño real y frente a él tenemos la abertura de una cueva profunda y oscura. La tensión es palpable. El personaje que encarna está a punto de realizar un acto capaz de alterar la existencia.



Camina con muletas y arrastra una extremidad, con su cabello largo cayéndole por debajo de los hombros y su cuerpo envuelto en una capa voluminosa.

“Estos murciélagos han vivido ahí cincuenta y cinco millones de años”, murmura mientras se aproxima a la fisura en la roca. “Los humanos apenas unos miserables 300.000; ellos estarán todavía aquí cuando nosotros hayamos desaparecido”.



Leto encarna a un personaje estelar, el héroe epónimo en Morbius, uno de los personajes de Marvel. El nombre completo de su personaje es el doctor Michael Morbius, un célebre científico neoyorquino con una extraña e incurable enfermedad en la sangre que lo está matando lentamente. Con los murciélagos que atrape en la cueva pretende poner en marcha un experimento radical que consiga curarlo a él- y a otros humanos- de este infortunio.



Sin embargo, esta medida le hará cruzar fronteras éticas y, sin que Morbius lo sepa, el precio será terriblemente alto. El experimento salvará su vida, y le conferirá poderes especiales. Pero a partir de ese momento, requerirá de plasma humano para sobrevivir. Otros tendrán que morir para que él siga respirando.



"Michael Morbius es un tipo que hace lo que le place”, comienza explicando Leto, de 49 años de edad, en esta nota cedida por Sony Pictures y que se realizó apenas finalizó el rodaje. “Es un iconoclasta. Una persona que ha gozado de cierta exitosa validez apostando por su persona y rompiendo reglas. Y no le da miedo hacer esto en aras de una misión que le trasciende”.



Leto es inmensamente exitoso gracias a los personajes selectos y enfocados que ha escogido interpretar: desde un adicto a la heroína en Requiem por un sueño (2000) hasta el papel que le dejó un premio Oscar, como un transexual con sida, en Dallas Buyers Club (2013).



Sin embargo, la interpretación de Morbius le ofreció al actor una



Oportunidad distinta. “Es muy raro que puedas insuflar vida a un personaje que nunca antes ha aparecido en la pantalla”, dice. “Esto estimuló realmente mi curiosidad.



“Es una historia clásica sobre los orígenes de un superhéroe, pero la cosa no es tan sencilla”, añade. “Actualmente estamos listos para superhéroes mucho más detallados. Creo que no habría problema si a Morbius le llamamos un “súper-algo”. En muchos sentidos él no encaja con lo que se espera de un héroe así. Pero es un tipo con un gran corazón y con las mejores intenciones, por ello resulta emocionante poder presentarle al mundo un superhéroe 3.0. Ha sido un viaje fascinante”.

El viaje de Morbius comenzó en los cómics de Marvel, en los que debutó como antagonista en The Amazing Spider-Man #101 (en octubre de 1971). Creado por el escritor Roy Thomas y diseñado por Gil Kane, Morbius se volvió la estrella de sus propias historias, así que los cineastas han abrevado en sus diversas encarnaciones con la finalidad de crear esta cinta.



La película se inserta en el universo de los personajes de Marvel y Sony Pictures, que incluye asimismo a Spider-Man y Venom. Pero en esta historia sobre su origen, aparecerá solo. El sueco de origen chileno Daniel Espinosa (Easy Money, Safe House, Child 44) es el director, y el elenco incluye al actor Matt Smith (Dr. Who). En esta ocasión, Smith encarna a Milo, un amigo cercano de Morbius que se convierte en una oscura tentación para el personaje principal. Tyrese Gibson y Al madrigal, mientras tanto, confieren una pizca de ligereza a los papeles más serios encarnando a agentes del FBI dedicados a rastrear las actividades del científico.

A pesar de que la cinta es densa, Leto asegura que esos momentos de ligereza son importantes y espera que Morbius sorprenda al público. No cabe duda de que se ha entregado en cuerpo y alma al despliegue de su personaje: el actor es un diligente investigador de sus papeles. “Hice tanto como pude”, explica. “Aunque esta enfermedad es ficticia, yo quise comprender un sinnúmero de detalles”.



“Pasé algún tiempo con sobrevivientes de extrañas enfermedades sanguíneas y con gente que ha padecido enfermedades raras y únicas. Yo quería saber qué podía significar un desafío así. Realicé mi mejor esfuerzo para encarnar adecuadamente a mi personaje en sus muy particulares circunstancias”.



“Seamos claros, el Doctor Michael Morbius se ha embarcado en una carrera contra el tiempo, a fin de salvar su vida, pero también las vidas de otros humanos. La intensa búsqueda constituye algo que dinamiza poderosamente esta historia”.



La preparación del actor dio cabida asimismo al aspecto físico: Morbius deja de ser un hombre agónico para transformarse en un súper humano físicamente poderoso.



“Todo esto supuso un desafío físico de muchas maneras”, prosigue Leto, “y, ciertamente, los retos mentales no brillaron por su ausencia. Me parece que este hecho hizo del papel un asunto perfecto para mí, porque ese tipo de cosas me fascinan- me encantan las transformaciones físicas. Es muy raro que puedas obtener esa clase de experiencia en cintas como ésta.



“Poder ver a alguien que está a punto de morir y que de pronto se encuentra en un estado físico óptimo e incomparable constituye algo por completo inesperado”.



Para Leto, el aspecto más satisfactorio de este papel no es otra cosa que la dicotomía que la transformación engendra en Morbius. No cabe duda de que este personaje quiere hacer el bien, pero sus nuevas circunstancias han generado toda una serie de necesidades nuevas.

“Me fascina poder explorar los rincones más oscuros del universo, al menos levemente”, concluye. “Y por supuesto que adoro la crudeza, la rebeldía y la naturaleza un tanto tenebrosa de Morbius. Estoy muy emocionado con esta cinta; me emociona mucho que la gente pueda ir por fin a una salade cine y gozar dela experiencia que la producción ofrece”.



* Nota cedida por Sony Pictures