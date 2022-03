Hay películas en las cuales sus protagonistas adquieren fama y fortuna. Sin embargo, en otras se vuelve una tortura interpretar el papel, ya sea por que quedan encasillados con él por un largo tiempo o viven una fea experiencia en el set de grabación.



Le contaremos los seis peores casos que los actores han tenido que vivir mientras trabajaban.

Judy Garland en ‘El mago de Oz’ (1939)

Judy Garland tenía 16 años cuando fue escogida para interpretar a ‘Dorothy’ en ‘El mago de Oz’. Para poder resistir las largas jornadas de rodaje su madre le daba drogas y cigarrillos. Además, su dieta era a base de sopa de pollo para que siempre estuviera delgada.



Según su libro biográfico, la actriz recibió bofetadas por parte de los directores de la película para que parara de reír durante las escenas. También sufrió de acoso sexual durante el filme por parte de los altos mandos de ‘MGM Studios’.



Después de la película, Judy no pudo superar sus adicciones y falleció en 1969, a sus 47 años, de una sobredosis de barbitúricos.



Judy Garland tenía 16 años cuando fue escogida para interpretar a 'Dorothy'

Janet Leigh en ‘Psicosis’ (1960)

¿Alguna vez ha visto la escena en la que una mujer es asesinada mientras se baña? Es Janet Leigh en la película ‘Psicosis’. Aunque en la grabación no tuvo ningún problema, estos llegaron luego con la fama que le dio el filme.



Varias personas le envían cartas diciendo que le harían lo mismo que Norman Bates le hizo en esa escena.

Janet Leigh en 'Psicosis' (1960).

En una entrevista en 1984, Leigh comentó: “Ya no recibo tantas cartas como antes, pero tengo que decirlo, fue algo muy grave. El FBI tuvo que intervenir. Por suerte nunca pasó”.



Además, afirmó que le daba miedo ducharse y que solo tomaba baños de inmersión.



“Cuando estoy en un lugar donde solo me puedo duchar, me aseguro de que las puertas y ventanas de la casa estén cerradas. También dejó la puerta del baño y la cortina abiertas. Siempre estoy mirando hacia la puerta, observando, sin importar dónde esté la ducha”, comentó en su momento.

Malcolm McDowell en ‘La naranja mecánica’ (1971)

La imagen de Malcolm McDowell le dio vueltas al mundo con su interpretación de ‘Alex’ en ‘La naranja mecánica’. Durante la grabación de este filme, McDowell fue sometido a escenas peligrosas poniendo en riesgo su salud.



Una de estas escenas es cuando Alex es forzado a ver películas violentas mientras sus ojos son abiertos con dos piezas de metal. McDowell reveló en una entrevista que por esa escena le habían rasguñado las córneas y, aunque se recuperó rápido, tuvo que volver a grabarla.



'La naranja mecánica' es todo un ícono del cine, dirigida por el cineasta Stanley Kubrick.

“Terminé con las córneas rasguñadas, algo desagradable y brutalmente doloroso. Se curó bastante rápido, pero a los pocos días Stanley, el director, me dijo que necesitaba una toma más en primer plano. Mi sustituto no quiso hacerlo luego de ver lo que me pasó. Por lo tanto, volví a la silla. Era mi último día de sesión. Yo estaba aterrorizado”, confesó.



Además, en otras escenas lo golpearon causándole fisuras en las costillas. Hoy en día no tiene secuelas en sus ojos, pero recuerda la horrible experiencia.

María Schneider en ‘Último tango en París’ (1972)

La artista tuvo serios problemas de drogadicción y de depresión.

Al momento del estreno de esta película María Schneider tenía 20 años y vivió un hecho traumático en una de las escenas de la película. Se trata de la denominada “escena de la mantequilla”, en la que su personaje es violada.



Al momento de grabarla ella no sabía que eso pasaría, ya que no estaba escrito en el guión. En el 2007, en una entrevista con el ‘Daily Mail’ confesó: “Para ser honesta, me sentí humillada. Me sentí un poco violada por ambos”.



Después de la película, Schneider siguió con su carrera, pero esto provocó que utilizara drogas para olvidar este hecho traumático.



“No me gustaba ser famosa y las drogas eran mi salida. Intenté suicidarme dos o tres veces tomando pastillas, pero cada vez que lo hice, me desperté cuando la ambulancia llegó. Sobreviví porque Dios decidió que no era mi hora de partir”, afirmó en su momento.



En el 2013 el director Bertolucci contó en una entrevista en el televisión por qué había hecho la escena así. “No quería que María actuará su humillación y su rabia; quería que María sufriera la rabia y la humillación. Y ella me odió para toda la vida”, confesó.

La denominada "escena de la mantequilla".

Sharon Stone en ‘Bajos instintos’ (1992)

Sharon Stone, actriz estadounidense.

Sharon Stone después del estreno de la película ‘Bajos Instintos’ se convirtió en un símbolo sexual por su famosa escena donde cruza sus piernas.



En su libro ‘The Beauty of living Twice’ contó las humillaciones que vivió en el rodaje. Para esa escena la actriz tenía un vestido blanco y los productores le dijeron que se quitara la ropa interior porque se veía en la pantalla.



Ella en ningún momento sabía que sus partes íntimas saldrían en pantalla, hasta que vio la película ya editada.



En su libro también confesó que el productor le sugirió acostarse con su coprotagonista, Michael Douglas, para que tuvieran más química frente a la cámara.

Con esta escena Sharon se convirtió en un símbolo sexual.

Heath Ledger en ‘Batman: el caballero de la noche’ (2008)

Heath Ledger, actor australiano que murió en enero de 2008.

La personificación que realizó Heath Ledger, como el ‘Guasón’, ha sido uno de sus más recordados personajes, por el que ganó un Premio Oscar como Mejor Actor de reparto en 2008.



Ledger se obsesionó tanto con su personaje que llegó a encerrarse en un cuarto de hotel por semanas para crear esa risa característica del ‘Guasón’. Además, decidió llevar un diario como si fuera un villano.



La película ‘Batman: el caballero de la noche’ y ‘I’m not There’ del 2007 lo llevaron a tomar pastillas para conciliar el sueño. Después de seis meses del estreno de ‘Batman’, Ledger falleció a sus 28 años.



La autopsia reveló que sufrió de un paro cardiorrespiratorio producido por los fuertes calmantes y analgésicos.

La impecable actuación de Ledger fue reconocida por los críticos y los fanáticos, tanto que ganó un Oscar a 'Mejor actor de reparto'.

