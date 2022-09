La actriz estadounidense Jane Fonda reveló que fue diagnosticada con la enfermedad de Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta al sistema linfático, pero no dejará su activismo medioambiental.

“Este es un cáncer muy tratable, el 80 por ciento de las personas sobreviven entonces me siento muy afortunada”, escribió la artista de 85 años en una publicación en Instagram.



Fonda explicó que ya comenzó la quimioterapia, un tratamiento que recibirá durante seis meses, pero advirtió que no dejará a un lado su activismo. "Créanme, no voy a dejar que nada de esto interfiera en mi activismo medioambiental", dijo Fonda, quien aseguró que los combustibles fósiles y los pesticidas causan cáncer.

“El cáncer es un profesor y estoy poniendo atención a las lecciones que me enseñará”, escribió la actriz en la red social. La actriz también se consideró una "privilegiada" porque tiene seguro médico, a diferencia de muchos estadounidenses que tienen que afrontar el cáncer sin recibir la atención necesaria, lamentó.



Igualmente, aprovechó su mensaje para recordar que en noviembre se celebrarán las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, a las que definió como "más que trascendentales. Pueden contar conmigo para estar juntos mientras hacemos crecer la lucha para defender el medioambiente”, agregó.

Fonda, que ha ganado el Óscar en dos ocasiones, es reconocida por su participación en en películas como 'Julia' (1977) y 'Barbarella' (1968).



Recientemente participó en protestas a favor de la acción contra la crisis climática. La actriz ha sido arrestada varias veces por asistir a manifestaciones en Washington.



EFE