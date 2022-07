Zoey 101 fue uno de los programas más exitosos de Nickelodeon a principios de siglo. La serie estrenada en 2004 seguía la vida de seis adolescentes y sus complicadas vidas en un colegio internado de California.



La protagonista era Jamie Lynn Spears, hermana de Birtney Spears quien acabó la serie luego de que quedó embarazada a los 16 años. Muchos fanáticos quedaron con la sensación de que el programa fue cortado y no se le dio un buen desarrollo a la última temporada.



Ahora Jamie Lynn encendió las redes sociales luego de que en una publicación en Instagram insinuó que la historia de Zoey 101 no se ha acabado.



Todo empezó luego de que el 21 de junio pasado, Netflix subiera todos los capítulos a su plataforma en Estados Unidos. Esto causó gran conmoción entre los fanáticos que ya catapultaron la serie al ‘top 10’ del país norteamericano.



Jamie Lynn usó su Instagram para agradecer la apreciación y el cariño que aún le tienen a su personaje 18 años después. En la publicación aparece una imagen de la plataforma de streaming acompañado de un mensaje de gratitud.



“Umm, Zoey 101 está en el top 10 de Netflix!! Este programa y sus fans significan todo el mundo para mi. Yo sé que ustedes han estado esperando pacientemente y todo lo que voy a decir es que PROMETO que está historia no ha acabado” escribió Spears.



Inmediatamente en redes sociales empezaron a especular sobre una posible secuela de la serie o un reencuentro entre los personajes.



La canción de la serie, llamada 'Follow me', fue escrita por Britney Spears. Foto: Instagram: @jamielynnspears

Rodeada de familia

En medio de su pelea con su hermana mayor, Jamie Lynn Spears celebró hace unos días el cumpleaños de su hija Maddie, quien llegó a los 14 años.



Spears se comprometió con su esposo en el 2013 y tuvieron a su segunda hija, Ivey en el 2018. La pareja ha estado junta por casi 15 años.



A inicios de mes no fue invitada al matrimonio de Britney con Sam Asghari. La mamá de las dos tampoco recibió una convocatoria a la celebración. Las hermanas están peleadas desde hace años por la tutela que tenía la cantante por parte del papá de las dos.



La estrella del pop acusa a su hermana menor de haber ayudado a James Parnell Spears y de aprovecharse de su riqueza. En redes sociales, Britney ha expresado en numerosas ocasiones lo que opina de su hermana.



La situación empeoró luego de que Jamie Lynn publicará el libro ‘Cosas que debí decir’, un relato autobiográfico donde habla de su relación con la artista.



Britney salió a desmentir algunas de las historias mencionadas en el texto, como que tenía un comportamiento errático y que había perseguido a su hermana menor con un cuchillo en la mano. Desde entonces la relación entre las dos solo se ha venido más abajo.

