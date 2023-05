El gigante del entretenimiento Disney ya estaría trabajando en la segunda parte de la divertida película 'Un viernes de locos 2', que tendría entre sus actores estelares a un dúo inolvidable: Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis.

Según el medio especializado en el séptimo arte 'The Hollywood Reporter', el proyecto de 'Un viernes de locos' se encuentra en las primeras etapas, por lo que aún se desconoce de qué forma retomarán la historia sobre madre e hija que intercambian cuerpos de una forma divertida.



Según 'Sensacine', otro medio mexicano especializado en la industria, Curtis reveló que desde hace varios meses sus seguidores le preguntaban con insistencia si habría otra parte de 'Un viernes de locos'.



"Esto mismo hizo que tomara la iniciativa y conversara con algunos ejecutivos de Disney para buscar la forma de continuar la historia y complacer a los fans. 'Algo realmente tocó una fibra sensible. Cuando regresé, llamé a mis amigos de Disney y les dije: 'Se siente como si hubiera una película por hacer'', recordó Jamie Lee Curtis en entrevista con New York Times", según anota el portal 'Sensacine'.



Sin duda Disney sigue encantando a todas sus audiencias. Acaba de estrenar con gran éxito en taquilla 'Guardianes de la Galaxia: Volumen 3' y 'La sirenita', que en principio había generado una gran controversia, ha sido gratamente aplaudida por la crítica.



Halle Bailey, actriz, cantante y compositora, fue la persona encargada de dar vida al personaje de ‘Ariel’ en esta nueva adaptación live-action de Disney.



El estreno mundial de la cinta se realizó el 8 de mayo en Los Ángeles, California. Las reacciones han sido positivas por la interpretación que la actriz ha hecho sobre el personaje de la famosa sirena pelirroja.



Estos son algunos de los comentarios que ha dicho la crítica: “La ‘Sirenita’ es la mejor adaptación live-action de Disney hasta la fecha. Halle Bailey es ‘Ariel’. Gran reconocimiento para el equipo de efectos de sonido”, "Es definitivamente una de las mejores adaptaciones live-action. Halle Bailey vierte una emoción increíble en Ariel y me dio escalofríos al verla".