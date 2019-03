El malo más querido de la televisión habló con EL TIEMPO

El actor James Spader sigue siendo uno de los villanos más sólidos de la televisión. Con su papel de Raymond Reddington, un criminal de ‘alta gama’, se convirtió en pieza fundamental para desmantelar y desenmascarar a sus competidores en el bajo mundo en la serie The Blacklist.

Una trama que no solo sobrepasó el esquema de tener a un protagonista-antagonista carismático, sino que, a su vez, se ganó la empatía de los espectadores en una historia que exigía algo más que el típico esquema del gato persiguiendo al ratón.



Un formato que se explica en una trama en la que Reddington termina aliándose con Elizabeth Keen (Megan Boone), una investigadora que tiene una conexión mucho más fuerte con él de la común.



La química, los engaños, la violencia y los giros inesperados de esa relación convirtieron esta serie en un producto de culto.



Por eso, ahora que estrena la sexta temporada (a las 9 p. m. por el canal AXN), la montaña rusa de sorpresas sigue un recorrido frenético, ya que para este nuevo ciclo se desarrollará la revelación de que Raymond ‘Red’ Reddington (Spader) no es quien dice ser, y Elizabeth Keen ( Boone) se debate entre la relación que ha mantenido con quien afirma ser su padre y su deseo de conocer la verdad tras años de secretos.



“Enfrento un periodo de muchos conflictos. Insto a aquellas personas que han visto la serie a ser cautelosos con lo que podría decir, porque en realidad la nueva temporada vuelve a sufrir un cambio radical. La relación entre Reddington y Elizabeth Keen se desbarató por completo y no dejó más que preguntas y confusión. Les esperan cosas más terribles y eso hace la relación más interesante”, explica el actor en una entrevista en la que participó EL TIEMPO.



“El lazo que ella forjó conmigo –quien quiera que yo sea– la afecta demasiado, lo que llevará a que haya una batalla de emociones, lo que al final siempre ha sido el motor de la serie”, adelanta Spader, famoso por películas como Sexo, mentiras y video o la serie de TV Boston Legal.



“Junto a los escritores hemos insistido en mantener una especie de enigmática calidad para este personaje y de este modo poder sorprender y mantener la curiosidad del público”, comenta.



Para él: “No podemos frustrar a una audiencia, pues es necesario que la historia se desarrolle y, a medida que contestamos preguntas y generamos revelaciones, existen más cuestionamientos y respuestas; sin embargo, también planteamos otros interrogantes, y ese ha sido juego muy hermoso dentro del proceso”, sigue.



Pero, ¿en qué radica la empatía por un personaje tan cercano a la maldad y el engaño? Una pregunta que el propio Spader responde haciendo referencia al matiz más brillante de su caracterización.



“Siempre me sorprende lo compasivo y a menudo sensible que es Reddington con el mundo que lo rodea. Creo que eso se debe al hecho de que nunca pierde el contacto con lo preciosa que es su vida y, por lo tanto, también la vida de los demás (...) y eso que él ha visto vidas perderse (de su propia mano también). De todas maneras, siente el valor de la existencia. Es raro, pero es un ser compasivo y fascinante”, opina.



La nueva temporada comienza con un episodio en el que, precisamente, se analiza el conflicto de identidad. En Dr. Hans Koehler (como se llama el capítulo), Reddington mete en su lista de criminales a un cirujano plástico que crea nuevas identidades para peligrosos delincuentes que se quieren mantener en el anonimato.



Mientras tanto, Elizabeth Keen y su hermana Jennifer (representado por Fiona Dourif) siguen en las pesquisas para saber la verdad acerca del verdadero Raymond Reddington. “Todos vamos a cruzar un umbral sin saber lo que hay al otro lado”, reflexiona con calma Spader, una calma muy parecida a la de su personaje en la serie.



Andrés Hoyos

CULTURA Y ENTRETENIMIENTO