James Gunn es un director, guionista y productor de cine estadounidense, reconocido principalmente por su trabajo en el género de películas de superhéroes, especialmente por su labor en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

El Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) y el Universo Extendido de DC (DCEU) son dos franquicias de películas de superhéroes que comparten algunas similitudes, pero son diferentes en términos de personajes y tramas. Aunque ambos se basan en cómics, presentan universos separados y no se cruzan entre sí.



James Gunn, como un cineasta que ha trabajado en ambos universos, explica las diferencias entre el DC y el UCM.

En una reciente entrevista, James Gunn ha revelado las diferencias entre Marvel y DC Comics

De acuerdo con el portal web 'Cinemas Comics', James Gunn ha trabajado haciendo películas tanto de Marvel como de DC, razón por las que podría explicar cuáles son las diferencias entre ambos universos.

“Si miras el UCM, hay muy pocos superhéroes tradicionales. Nunca hubo un tipo con una identidad secreta hasta 'Spider-Man'. Su 'Capitán América' se convirtió en soldado a pesar de que usa una máscara. 'Iron Man' se reveló al final del primer Iron Man porque no quieren lidiar con todo el asunto de la identidad secreta”, explicaba James Gunn, durante una aparición en el podcast 'Inside of You' con Michael Rosenbaum

Además, añadió que las historias del Universo Cinematográfico de Marvel son más fantásticas por la forma de retratar a sus héroes, mientras que las del Universo Extendido de DC están más ancladas al mundo real, citando aquí a Superman y Clark Kent, dos personajes muy diferentes entre sí.

James Gunn y su vida como cineasta

Como se mencionaba anteriormente, James Gunn es reconocido por su estilo visual distintivo, su habilidad para mezclar acción y comedia, y por sus elecciones audaces y arriesgadas en el desarrollo de personajes. Aspectos que le han permitido dejar una marca significativa en la industria del cine, especialmente en el género de superhéroes.

Gunn ganó reconocimiento por dirigir y coescribir la película de Marvel Studios 'Guardians of the Galaxy' (Guardianes de la Galaxia) en 2014 y su secuela 'Guardians of the Galaxy Vol. 2' (Guardianes de la Galaxia Vol. 2) en 2017.



Ambas películas fueron aclamadas tanto por la crítica como por el público, y el productor de cine fue el encargado de combinar acción, humor y elementos de ciencia ficción en una franquicia que se convirtió en una de las más populares del MCU.

Sin embargo, en 2018, el director fue despedido temporalmente por Disney y Marvel Studios después de que salieron a la luz una serie de antiguos tuits provocativos que había publicado.



A pesar de la controversia, muchos fanáticos y miembros del elenco de las películas de Guardianes de la Galaxia mostraron su apoyo a Gunn. Finalmente, fue reinstalado como director y guionista de 'Guardians of the Galaxy Vol. 3' (Guardianes de la Galaxia Vol. 3), luego de una intensa reacción de los fanáticos y una disculpa pública.

Además de su trabajo en Marvel, James Gunn también ha dirigido y escrito películas como 'Slither' (2006) y 'Super' (2010), que son conocidas por su enfoque en el humor negro y la sátira.



También ha incursionado en la televisión, siendo el creador y productor ejecutivo de la serie de televisión de DC Comics 'The Suicide Squad' (El Escuadrón Suicida) para HBO Max, que se estrenó en 2021.

