El cabello de James Gunn está cada vez más blanco. Las canas han ganado terreno y parecen querer demostrar el paso de la experiencia de este realizador y amante del terror y los superhéroes que ahora tiene uno de los trabajos más difíciles de su carrera.

Su ‘nieve de los años’ no solo se debe a su exposición a los extensos rodajes o la potencia de las luces usadas en películas como Guardianes de la galaxia o la exitosa serie Peacemaker.

De seguro Gunn duerme poco tratando de armar un nuevo universo, el universo de las películas de DC para mantener viva una de las franquicias de entretenimiento que luchan por latir con fuerza en el cada vez más complejo escenario de los superhéroes del cine y la televisión.

Gunn, de 56 años y con una carrera cinematográfica que comenzó en la extravagante productora de películas Troma (los artífices del clásico de la serie Z El vengador tóxico) como guionista de una retorcida visión de la obra William Shakespeare, Tromeo and Juliet; realizador de la comedia gore Slither y quien ya había tanteado el mundo de los superhéroes con Super, ya está en funciones como director creativo de la división cinematográfica de DC y está dando que hablar con sus decisiones y el futuro que imagina para íconos de la talla de Superman o Batman.

Su trabajo es complejo, ya que tiene que construir 'una nueva galaxia de entretenimiento' y tratar de tener felices a fanáticos de los filmes y sus historias; algo imposible, como lo recalcó en uno de sus mensajes en su cuenta de Twitter.



Ahora unos le dan el beneficio de la duda, pero otros criticaron sus primeros pasos en lo que será el universo cinematográfico de DC. ¿Será James Gunn un héroe o un villano de una de las marcas de entretenimiento más importantes de la industria del cine y las series?



El Escuadrón Suicida de Gunn gustó, pero no tuvo el impacto económico que esperaba el estudio. Foto: Warner Bros

Hay que insistir en algo: Gunn no la tiene fácil por la historia que lo precede. La multimillonaria producción Black Adam, que tuvo una taquilla cercana a los 400 millones de dólares y el esfuerzo sobrehumano de su protagonista, Dwayne Johnson, fue considerada un fracaso para el estudio. Esperaban más del doble en ganancias.



La película de Flash –aún sin estrenarse– carga una herida grave por los excesos y escándalos con el abuso de drogas, violencia y hasta el porte de armas peligrosas de su protagonista, Ezra Miller. Aquaman también tiene aún en ascuas el regreso de su protagonista, Jason Momoa, para una tercera entrega del héroe de los mares. Hasta El escuadrón suicida, por el propio James Gunn y que parecía la tabla de salvación para un DC que necesitaba un exitazo de otro mundo.



Esa cinta sí logró dar un aire nuevo a la trama de unos héroes rotos en todo sentido, pero no le alcanzó para explotar las taquillas y meterse en el alma de los seguidores incondicionales de la marca.



Henry Cavill fue uno de los damnificados en la nueva administración de James Gunn. Foto: Warner Bros.

Una panorámica de miedo para cualquiera que llegue con la idea de cambiar las cosas o afianzar el viejo adagio de ‘escoba nueva barre bien’, aquí no solo se trata de barrer –lo que sí hizo Gunn cuando decidió decirle adiós al retorno de Henry Cavill como Superman y canceló la tercera película de Wonder Woman de Gal Gadot–. Todo dentro de la reestructuración para reformatear todo el tejido narrativo existente antes de su llegada a la oficina de DC Films (el nuevo nombre del área a su cargo).

Conjurar el caos

Él tiene en la mente extinguir esa especie de caos del pasado con fallas como la de Batman vs. Superman, Aves de presa, La Liga de la Justicia y Wonder Woman 1984, así como hacer nuevas conexiones entre las historias de los próximos filmes y arriesgar un poco con nuevos superhéroes. Así como dar paso a una experiencia que sobrepase la pantalla grande, siguiendo al streaming, la TV y hasta los videojuegos.

Sabemos que no vamos a hacer felices a todas las personas en cada paso del camino. FACEBOOK

TWITTER

“Sabemos que no vamos a hacer felices a todas las personas en cada paso del camino, pero les prometemos que todo lo que hacemos estará al servicio de la historia y al servicio de los personajes de DC que sabemos que quieren y que hemos querido todas nuestras vidas. En cuanto a más respuestas sobre el futuro del DCU, tristemente tendré que pedirles que respeten. Les estamos dando a estos personajes e historia el tiempo y la atención que se merecen y nosotros todavía tenemos que hacer muchas preguntas y dar con muchas respuestas” fue la respuesta de James hace unos meses ante el escenario de lo que implica su nuevo trabajo.

Pero no está solo, lo acompaña el productor y su amigo James Safran, con quien no solo se apareció casi de improviso en el Festival de Cine de Cartagena en 2015, mientras buscaba locaciones para el filme más humano y aterrador The Belko Experiment, con Safran en la producción, sumado a cintas como Aquaman, ¡Shazam!, El escuadrón suicida y Peacemaker, esa joya de la corona de HBO Max, acerca de un superhéroe inestable y lleno de conflictos, claro de DC.

¿Qué quiere Gunn?

El nuevo comienzo cinematográfico de DC tiene un desarrollo pensado casi a diez años con nuevas películas y series. Aún no se sabe qué pasará con Batman, que tras el rotundo éxito del filme protagonizado por Robert Pattinson llevó a que se pensara en reactivar un multiverso alternativo, con el regreso del primer hombre murciélago, Michael Keaton, o la reaparición de Ben Affleck (que vistió ese traje en La Liga de la Justicia y Batman vs. Superman).

Por ahora no habrá varios Batman rondando por ahí y mucho menos el de Pattinson será parte del universo pensado por Gunn. El mejor escenario para el vengador de Ciudad Gótica es que siga su camino de la mano del director Matt Reeves, lejos de las ‘telarañas’ que quiere hacer DC Films.

Ante la especulación y la expectativa, el ya director creativo de la marca ha recalcado que este mes dará a conocer sus planes iniciales y las producciones para el futuro. Está casi seguro de que desarrollará una segunda temporada de Peacemaker, no porque tenga la firma de Gunn, sino porque fue uno de los proyectos exitosos y con el tono de cambio que él tendría en la cabeza. Lo que sí hizo James Gunn, en su cuenta oficial de Twitter, en la que conviven aplausos e insultos, fue anunciar que ya comenzó la escritura de una nueva serie, mientras finaliza unos detalles visuales de la tercera parte de Guardianes de la galaxia: su última colaboración con Marvel, la competencia de su nueva empresa.



Batman, con Robert Pattinson,dio un giro muy importante al vengador de Ciudad Gótica. Foto: Warner Bros

También ha sonado con mucha fuerza el proyecto de crear una historia con un Superman más joven, una de las grandes prioridades de Gunn y Safran.

El reto será encontrar al actor que pueda llenar el vacío que dejó la salida de Henry Cavill, adorado por los fanáticos, pero que no pudo conjurar la baja taquilla de algunas de las cintas en las que apareció. El director aseguró en sus redes sociales que la nueva visión del héroe de Krypton no estaría necesariamente ligada a los orígenes del personaje.

Les prometemos que todo lo que hacemos estará al servicio de la historia

y al servicio de los personajes de DC que sabemos que quieren. FACEBOOK

TWITTER

Ese anuncio ha causado mucha expectativa, ya que James Gunn dirigió en 2018 Brightburn, la historia de un niño que llega de otro planeta y es adoptado por una pareja de granjeros (¿coincidencia?), quienes descubren que tiene superpoderes, en un enfoque que revelaba la naturaleza malvada del protagonista y lo que pasaría si alguien con esos dones decidiera no ayudar a la humanidad, sino destruirla. ¿Tendría ese tono un nuevo Hombre de Acero?

Brightburn, también fue conocida como Brighburn: hijo de la oscuridad. Foto: H Collective / Sony Pictures Entertainment

Una pista borrosa

Hace poco circuló en internet una imagen desenfocada de una proyección de una reunión, lo que sería el universo extendido de DC en una primera etapa.

Las letras distorsionadas dejaban nombres como el de Superman: The Last Son, que estaría lista para finales de 2024 y conectaría con el anuncio acerca de este personaje, así como Teen Titans: Judas Contract (2025); Night of Arrow (para el 2026) y Justice League: Tower of Babel (2027), sumada a una de las sorpresas de esa filtración con Green Lantern (Linterna Verde), quizá la resurrección más arriesgada de DC, teniendo en cuenta el apoteósico fracaso que significó su versión cinematográfica en 2011.

Pese al impacto noticioso de la imagen filtrada, en realidad no hay ninguna fuente oficial o dato sólido que demuestre la veracidad de esa información.

Peacemaker le rinde homenaje al rock pesado y cargado de laca, guitarras fuertes y peinados imposibles. Foto: HBO Max

Aunque el propio director creativo recalcó que es falso que se haya cancelado la serie de Green Lantern, que ya había avanzado antes del cambio de poderes en la compañía, aunque no dio detalles que reafirmaran su vida dentro del universo que se está gestando.Lo cierto es que la llegada de este director de cine inquieto deja entrever la necesidad que tiene la división cinematográfica de DC de configurar un nuevo tono a sus superhéroes, considerados un poco más oscuros y densos que los de sus competidores de Marvel. Un rasgo que se creería sería transformado dentro de la sensibilidad más cercana a la comedia cruda y la violencia caricaturizada que ya mostraba Gunn desde sus inicios en la industria.



Él logró un buen balance entre la aventura y los toques de humor con Guardianes de la galaxia, marcó una pauta de entretenimiento que rozaba el absurdo y unas emociones más profundas y adultas en Peacemaker, así que para los directivos de DC es el indicado para la nueva piel de la filmografía que les espera; además, tiene una estética más colorida y rimbombante si se lo compara, por ejemplo,con la creada por Zack Snyder en La Liga de la Justicia, que era más oscura y casi aterradora, sumado al hecho de que fue Snyder quien escogió a Henry Cavill, a Gal Gadot y a Ben Affleck para sus papeles.

La Liga de la Justicia, de Zack Snyder, es el tipo de filme que Gunn no quiere en su visión del futuro de DC Films. Foto: HBO Max

Además, Gunn no tiene miedo de abrir ese mundo a nuevos o extraños poderosos. Héroe o villano, solo el tiempo dirá cuál será el título que se llevará James Gunn (y Peter Safran) en esa reingeniería de DC Films, pero lo que sí queda claro es que podría representar un nuevo aire y el salto que se necesita para reforzar un cine de superhéroes que en general parece estar cansado de salvar tanto al mundo.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1

