Desde que se supo que el actor estadounidense James Franco sería el protagonista de un proyecto cinematográfico acerca de líder cubano, las críticas comenzaron a caerle al artista como una fría avalancha de hielo.

Le están dando muy duro en redes sociales, ya que se quedó con un papel que bien podría ser interpretado por un actor latino. Precisamente uno de los primeros en reaccionar fue el actor nacido en Bogotá John Leguízamo, que a través de su cuenta de Instagram recalcó que ese tipo de decisiones les quitan oportunidades a intérpretes latinos, y más cubanos.



“¿Cómo es que esto todavía sucede? ¿Cómo es que Hollywood nos excluye al mismo tiempo que se roba nuestras historias? No más apropiación, Hollywood y plataformas de streaming. Boicot. Esto es una mierda. Además, es una historia realmente difícil de contar sin engrandecerlo, lo que estaría mal. No tengo un problema con Franco, pero él no es latino”.



El proyecto se llama Alina of Cuba y tiene como coprotagonista a la actriz colombiana María tero y a la intérprete nacida en Miami Ana Villafañe, en el papel de Alina Fernández, hija de Fidel. Cuenta con la actuación de María Cecilia Botero (Encanto) y fue dirigido por el español Miguel Bardem (primo del actor Javier Bardem) y quien fue el realizador de la reciente serie Bosé, inspirada en la vida del cantante Miguel Bosé.



María Cecilia Botero actúa en la película. Foto: Héctor Fabio Zamora

La cinta, que se encuentra en preproducción es un drama acerca de una hija que se convierte en la voz de crítica más poderosa de su padre. Así como su exilio y su nueva vida en Miami. Alina of Cuba fue rodada entre Cartagena y Bogotá.

“Desde el inicio de la película, nuestro enfoque ha sido producir una pieza artística de la historia hispana moderna, con la visión del proyecto de ser verdaderamente inclusivo a través de la unión de actores y creativos de raíces latinas recientes e intergeneracionales de los EE. UU., América Latina y el mundo”, dijo John Martinez O'Felan, productor del filme a Deadline.com.

En ese sentido, cabe anotar que la cinta cuenta con las actuaciones de los artistas nacidos en Cuba Sian Chiong and Rafael Ernesto Hernandez. Al igual que la argentina Mia Maestro.

