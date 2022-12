Aunque Avatar: The Way of Water tuvo una buena recepción de parte del público y la crítica -eso sin alcanzar las cifras deseadas- muchos han criticado su extensión. Es que tres horas resulta un reto para el espectador en las salas de cine y evoca aquellas películas del Hollywood clásico que superaban los 180 minutos.



(Además: 'Avatar: The Way of Water' recauda menos de lo esperado en su estreno)

Cameron parece un buen heredero de esa costumbre y la duración de sus películas se ha hecho famosa. Ahora, con la saga de Avatar se ha ratificado, incluso, ha trascendido que el director ganador del Óscar ya pasó un corte inicial al estudio de la que sería la tercera parte.



La idea de Cameron es explotar la vida de las siguientes generaciones del planeta Pandora en las próximas películas de Avatar, que serían hasta seis entregas. "La tercera, cuarta y quinta película explorarán no solo a los clásicos personajes, sino también a sus descendientes", dijo en una entrevista reciente.

'Avatar 2' se estrenó el 15 de diciembre. Foto: Disney

Pues bien, se dice que Avatar 3 tiene en este momento una duración de nueve horas en su corte inicial. ¡Nueve horas! Sin embargo, no parece ser una extensión muy comercial. Así lo informó durante un capítulo del podcast Hot Mic, el experto en películas Jeff Snieder.



El crítico reveló que los ejecutivos de Disney ya tienen en sus manos el corte y que Cameron -también director de Titanic, The Terminator y de la primera Avatar- pidió que se les ajustaran los efectos visuales a las nueve horas de metraje. Ahora, es improbable que se use todo en una futura película, pero sí le siguen la idea, ese material se convertiría en una especie de corte del director que se vería en ediciones especiales.

