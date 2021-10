James Bond: el mejor plan para volver a las salas de cine

La más reciente película de James Bond no solamente es la última de Daniel Craig como el 007, sino que rescata la esencia original del espía británico. Sus espectaculares Aston Martin, las mujeres despampanantes, los martinis ‘agitados, no mezclados’, cada gadget que lo saca de problemas y una banda sonora que ha acompañado al personaje desde su salto al cine son fundamentales en Sin tiempo para morir (No Time to Die), que se encuentra en cartelera y resulta una buena opción para volver a las salas.

Desde que Craig asumió el personaje hace 15 años, en Casino Royale, el agente 007 tuvo un matiz más ‘humano’ en la pantalla: tomaba distancia de los Bond que interpretaron Pierce Brosnan o Roger Moore y que no se hacían un rasguño ni se les aguaba el ojo. Al 007 de Craig le sangraban las heridas, cojeaba, se quejaba y, sin dejar de ser un mujeriego, dejaba ver su lado más sensible al llorar por amor.



'Sin tiempo para morir' se devuelve un poco a las raíces que Sean Connery sembró con el Dr. No en 1962 –ese agente de elegancia flemática, ceja levantada y gesto irresistible- y que Craig retoma en su última interpretación.



Estas es el decálogo que identifica al personaje que Ian Fleming creó en la literatura y que hoy tiene 25 películas que lo inmortalizaron en el cine.

Los carros

Sean Connery en 'Goldfinger'. con el icónico Aston Martin DB5. Foto: United Artists

Aston Martin es la marca de automóviles asociada con el 007. El icónico DB5 fue el primero que usó Bond en Goldfinger, la tercera película de la saga producida por EON -la de los Broccoli y considerada productora oficial de sus adaptaciones-. Después de el auto apareció en Operación Trueno, GoldenEye, El mañana nunca muere, Casino Royale,Skyfall, Spectre y Sin tiempo para morir. Bond también ha conducido flamantes Ford, BMW y Land Rover.



Las chicas Bond

Ursula Andres fue la primera chica Bond. Actuó al lado de Sean Connery en 'Dr. No', en 1962. Foto: Eon Productions

La faceta misógina y machista del 007 brilla con el listado de trofeos que representan sus conquistas a lo largo de 25 películas. Las famosas chicas Bond son reconocidas por su belleza y sensualidad y con el paso del tiempo han ido adquiriendo un papel menos adorno y de mayor peso en las tramas, en la mayoría de los casos, emocional. Léa Seydoux y Ana de Armas son las actrices de Sin tiempo para morir; la suiza Ursula Andress fue la primera chica Bond -Honey Ryder en Dr. No (1962)-; Shirley Eaton fue la inolvidable Jill Masterson en Goldfinger; Diana Rigg encarnó a Teresa di Vicenzo, la asesinada esposa de Bond (sí, esposa) en Al servicio secreto de su majestad (1969) y Barbara Bach encarnó a Anya Amasova, la inolvidable protagonista de ‘La espía que me amó’ (1977).

Mónica Bellucci y Lea Seydoux compartieron escenas con Daniel Craig, en 'Spectre'. Foto: Ben Stansall. AFP Photo

La elección de Halle Berry en Otro día para morir (2002) llamó la atención por ser una chica Bond afro; Sophie Marceau y Denise Richards deslumbraron como Elektra King y la doctora Christmas Jones en 'The World in not Enough' (1999), y Eva Green como Vesper Lynd tiene un papel preponderante en la historia del agente con su aparición en Casino Royale (2006).

Los villanos

Rami Malek como Lyutsifer Safin en 'Sin tiempo para morir'. Foto: UIP

La lista es larga y tal como sucede con las chicas Bond forman parte del imaginario colectivo de los seguidores del agente. Algunos enemigos memorables del 007 son: Goldfinger (Gert Fröbe), Jaws (Richard Keil en La espía que me amó), Ernst Stavro Blofeld (al mando de la organización criminal Spectre que ha sido interpretado por Donald Pleasance, Telly Savalas y Chris Waltz), el brillante científico conocido como el doctor No (Joseph Wiseman), y Raoul Silva (el español Javier Bardem en Operación Skyfall). El último es Lyutsifer Safin, el ganador del Óscar Rami Malek.

El martini

James Bond se puede tomar un daiquirí, una fina champaña o un whisky en las rocas, pero nada lo va a identificar como su popular martini ‘agitado, no mezclado’. Conocido como el Vesper Martini –por el nombre del personaje principal femenino de la novela de Fleming y el gran amor de Bond- se prepara con vodka y ginebra.

La pistola

Roger Moore y Grace Jones en el póster de 'A View To a Kill'. Foto: Eon Productions

La famosa W#alther PP semiautomática desactivada y su modelo más pequeño PPK se convirtieron en imagen de la franquicia cinematográfica. Hace poco la original usada por Sean Connery en Dr. No se subastó en 260.000 dólares.



El intro de las películas

De la mano con la icónica pistola, aparece el intro de las películas de Bond: la escena del agente volteándose para disparar contra la cámara en medio de una mira en blanco y negro.

Las bandas sonoras

No habría escena introductoria famosa sin la música que Monty Norman compuso en 1962 para Dr. No; aunque existe una larga controversia al respecto, pues John Barry (que compuso 11 bandas sonoras del agente) habría finalizado el tema y el conocido riff de guitarra que se escucha es interpretado por un amigo de Barry, Vic Flick. El tema introductorio de James Bond tiene aires de jazz y en la única película que no se ha usado es en Casino Royale.

Los gadgets

El 007 podía dejar sus problemas atrás gracias a su jet pack. Foto: United Artists

El responsable de todos los artilugios del agente se llama Q (que ha sido interpretado por Ben Whishaw, Desmond Llewelyn o John Cleese), tiene su laboratorio en el cuartel general del M16 y es un genio. Aunque algunos de los gadgets de Bond luzcan ridículos, otros son realmente impresionantes. ¿Qué tal el reloj de Bond que puede desde dar la hora hasta recibir órdenes como una suerte de fax (en 1977 en La espía que me amó) o activar sensores de seguimiento? Cabe mencionar aquí la pistola de bastones de esquí de Bond, en La espía que me amó; la minicámara de fotos espía de Moonraker, o el increíble Lotus Esprit S1 que se convierte de carro a submarino reemplazando sus ruedas por aletas. O la dentonita (en ‘Con licencia para matar’, de 1989): una pasta explosiva camuflada en un empaque de crema dental.



Los trajes

Daniel Craig como James Bond en 'Sin tiempo para morir'. Foto: UIP

La elegancia flemática de James Bond es innegable: las corbatas siempre ajustan con sus trajes y el esmoquin es un infaltable en su ropero. Dicen que Sean Coneery dormía con esmoquin para habituarse a usarlo y es claro que Daniel Craig se desprendió y amplió el closet del agente, con pintas más cercanas a la rudeza que lo caracterizó. En Sin tiempo para morir, el famoso diseñador Tom Ford se encargó de la ropa de la agente por cuarta vez consecutiva.

Qué significa ser un 007

Roger Moore interpretó a James Bond en 7 películas. Foto: EL TIEMPO

Se repite hasta el cansancio pero muchos no saben lo que es dentro del M16 esta categoría: el primer 0 significa que puede matar, el segundo es que ya lo hizo y el número 7 es su código en el servicio. Dentro de centro de inteligencia británico hay pocos, de hecho, en Sin tiempo para morir, Bond se enfrenta a otro agente 007: Nomi, interpretada por Lashana Lynch.

