Luego de 16 años interpretando al legendario James Bond, tras el retiro del actor Daniel Craig, mucho se ha especulado sobre quién podría ser el actor que encarne al casi 'inmortal' detective del servicio secreto británico.



En los últimos días, Michael G. Wilson, productor de las películas de James Bond, pareció mostrar hacia dónde se mueve la balanza del 'casting' del nuevo protagonista.

Durante una charla en el Instituto Británico de Cine de Londres, Wilson, director de Eon Productions junto a su hermana, Barbara Broccoli, volvió a alborotar a los millones de seguidores de la afamada saga cinematográfica.



"Hemos sopesado a personas más jóvenes en el pasado, pero al tratar de visualizarlos, no funciona. Recordad: Bond ya es un veterano, ha tenido algo de experiencia. Es una persona que ha pasado por guerras, por así decirlo. Probablemente, ha estado en el SAS o algo así. No es un chico de instituto que puedes traer para que comience su carrera. Por eso funciona para un treintañero", dijo Wilson, según lo registra el portal 'hobbyconsolas.com'.



Estos comentarios llevaron a pensar a los críticos del séptimo arte y a los seguidores de que el sucesor de actores como Roger Moore, Sean Connery, Pierce Brosman y Daniel Craig podría ser un actor mayor y maduro.



Hace unos meses, medios internacionales habían revivido el debate de las especulaciones sobre el nuevo Bond con otros candidatos. Las apuestas de los fanáticos apuntan a que el nuevo James Bond podría ser Henry Cavill, quien lleva más de una década relacionado con el papel del agente secreto.



Además, él mismo ha contado que los productores de la saga lo consideraron seriamente para dar vida a 007.



Hay que recordar que ya en una oportunidad pasada la decisión inicial estaba entre escoger a Cavill y Craig. Finalmente optaron por una versión más adulta (en esa época Cavill tenía solo 21 años) y se decantaron por Daniel Craig para que protagonizara 'Casino Royale'. El resto ya es historia.



Otros de los nombres que suenan para interpretar el papel son :Tom Hardy, Chiwetel Ejiofor, Aidan Turner, Idris Elba, James Norton y Richard Madden que, aunque durante unos meses estuvo como favorito de muchos, ahora aparece en último puesto.