Daniel Craig se niega a que James Bond sea interpretado por una mujer

Gran expectativa ha causado el nuevo lanzamiento de la película del 'agente 007' o ‘James Bond’ en los teatros del mundo. ‘No Time to Die’, nombre de la nueva entrega, será emitida por primera vez en Londres, Inglaterra, el próximo 28 de septiembre.



Se especula que el filme será el último protagonizado por Daniel Craig, quien ha interpretado a ‘Bond’ en cuatro largometrajes.

De hecho, se ha debatido en los últimos dos años sobre quién podría ser el reemplazo de Craig, la nueva cara del mítico agente que lleva casi 60 años de vigencia en las pantallas de los cines del mundo.



Se ha especulado el personaje de ‘Bond’ podría ser interpretado por una mujer, aunque está idea no ha calado en los oídos de los productores de la franquicia, en la directora y hasta en el propio Craig, que en 2019, dio sus declaraciones al respecto, alegando que el agente no podía ser protagonizado por una mujer porque es un papel netamente masculino.



Idea que apoyó la directora Barbara Broccoli en una entrevista para la revista ‘Variety’, en 2020, en la que afirmó que: mientras ella siga a cargo de las películas del agente 007, será un hombre quien de vida al mítico espía.



Daniel Craig protagoniza al agente 007. Foto: EFE

"Puede ser de cualquier color, pero ‘Bond’ es un hombre”. afirmó Broccoli a ‘Variety’.



"Creo que deberíamos crear nuevos personajes para mujeres. Personajes femeninos potentes. No estoy particularmente interesada en coger a un personaje masculino y hacer que lo interprete una mujer. Creo que las mujeres son mucho más interesantes que eso", agregó.



Recientemente, el medio británico ‘Radio Times’ le preguntó a Craig sobre el rol de una mujer como el agente ‘Bond’, en esta oportunidad, el actor se mostró con otra postura un poco más abierta respecto a sus pasadas declaraciones.



“¿Por qué una mujer debería interpretar a ‘James Bond’ cuando debería haber un papel tan bueno como ‘James Bond’, pero para una mujer?", dijo el actor al medio local.



Aunque las productoras y el mismo actor se han negado a ver a una agente ‘Bond’ femenino, las especulaciones respecto al retiro de Craig no se han hecho esperar. El diario ‘Daily Mail’ ha filtrado una posible variante a lo que se ha venido viendo historicamente del agente 007, en la nueva película que está a punto de estrenarse.



Las filtraciones relatan que la actriz Lashana Lynch pasaría a ser el agente 007 en la agencia ‘M15’, pues con la ausencia de ‘Bond’, el número estaría libre y sería entregado a la nueva protagonista, pero ojo, esto no quiere decir que ‘James Bond’ pase a ser un personaje femenino, solo su número.



Así las cosas, ‘No time to Die’ se estrenaría en Colombia el próximo 30 de septiembre, convirtiéndose en la última participación de Daniel Craig como el agente 007 y ‘James Bond’ después de 20 años de servicio al personaje.

