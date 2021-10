James Bond: ¿cómo es realmente el servicio secreto británico?

Después de una larga espera por la pandemia, llegó finalmente a los cines 'Sin tiempo para morir', la última película de James Bond en la que el actor Daniel Craig interpreta por última vez al icónico agente secreto británico.



La película número 25 de la saga, así como las anteriores, está repleta de acción y adrenalina, ya que muestra cómo su protagonista logra superar la misión de rescatar a un científico secuestrado, una tarea que resulta ser mucho más arriesgada de lo esperado.



Sin embargo, ¿lo que realiza James Bond en el filme realmente representa la realidad de un agente de la MI6, la agencia de espionaje exterior de Reino Unido?



Para responder esta pregunta, 'BBC' entrevistó a varios profesionales de la MI6, también conocida como el Servicio Secreto de Inteligencia (SIS, por sus siglas en inglés).



Por un lado, para Sam (no es su verdadero nombre), una agente con trayectoria antiterrorismo, "la mayor diferencia es que somos más colaboradoras que las personas en Bond. Muy raramente, si alguna vez, saldría a hacer algo sola, sin apoyo. Se trata de trabajo en equipo... siempre te rodea un equipo de seguridad".



Así las cosas, puede surgir la siguiente pregunta: ¿qué hacen los miembros de la MI6 exactamente?



"Hay una gran variedad de cargos que puedes asumir. Está el manejo de agentes y reclutamiento, necesitamos expertos técnicos, tenemos equipos de comunicación, en el frente es más fuera de lo normal. Nunca hay nadie a solas. Se parece muy poco a la realidad de trabajar para SIS. Así que pienso que si alguien quisiera hacer eso se darían cuenta muy pronto durante el proceso de solicitud que esto no es para ellos", explicó Tara (tampoco es su nombre real).



Cabe resaltar que los funcionarios de MI6 hacen trabajo de inteligencia, más no son como tal agentes secretos, sino son los que los reclutan y los supervisan.



Las identidades de los verdaderos agentes, quienes están en la línea de combate (similar a lo que realiza James Bond), son protegidas por la organización, ya que ponen en riesgo su vida.

"Las personas ponen sus vidas en riesgo para trabajar con nosotros", agregó Tara. "Algunas no son tan arriesgadas. Pero hay una categoría de personas con las que tenemos el privilegio de trabajar que, si las descubren trabajando con nosotros, estarían en grave peligro. Podrían perder la vida, y eso lo tomamos muy en serio desde el primer momento en que interactuamos con esa persona".



No obstante, a pesar de las diferencias que existen entre la película y la realidad, lo cierto es que James Bond sin duda se ha convertido en el agente secreto más famoso del mundo y uno de los más aclamado por el público.



“Me siento muy agradecido, muy orgulloso y muy sorprendido aún de estar aquí. No puedo creer todo lo que he hecho”, dijo Craig en la premier de la cinta de Universal Pictures International.



'Sin tiempo para morir' ya está disponible en los cines del país. Es producida por Michael G. Wilson y Barbara Broccoli y fue dirigida por Cary Fukunaga (True Detective).

