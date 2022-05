Jairo José Pinilla Téllez es un director, guionista y productor de cine que no teme decir lo que guarda en lo más profundo de sí. Paralelamente a esto, preparar el tráfico de celuloide, editarlo y exhibir múltiples y sucesivos fotogramas por segundo es una pasión que lleva cultivando por décadas.

Jairo nació en la Sucursal del Cielo (Cali). La primera película que vio en un cine –cuando era niño– fue El ladrón de Bagdad, y desde entonces quedó prendado. Más adelante tuvo un trauma: como parte de una retorcida actividad escolar, vio el cadáver del padre de un compañero de colegio que se había suicidado. Tiempo después, ya maduro, estudió ingeniería electrónica y fue a trabajar a México. Allí, cada fin de semana se escapaba a los estudios Churubusco, donde conoció el oficio de hacer películas. Luego volvió a Colombia a rodar sus propias historias.

Cientos de fanáticos se han agolpado en los teatros donde se proyectan sus películas, que son más de setenta. Es considerado pionero en el cine de terror y suspenso en Colombia, así como en otros géneros de ficción especulativa. Sus películas –entre ellas Área maldita y 27 horas con la muerte, por nombrar solo un par– lo han consagrado como un realizador con una visión particular de lo truculento y lo terrorífico; cosas que, tal como él mismo dice, espera que les causen tanto miedo a los espectadores como se lo causan en él.

En el mismo año que se estrenó La guerra de las galaxias (Star Wars), Pinilla presentó Funeral siniestro, su ópera prima. Ambas fueron éxitos arrolladores, aunque en circunstancias muy distintas. Una fue un blockbuster instantáneo; la otra fue creciendo humildemente en popularidad hasta convertirse en un hit. A la postre, dicha cinta de Pinilla se hizo con 600.000 pesos de la época, prestados por uno de sus amigos que era camionero.



La crítica cinematográfica no ha sido muy amable con él. Muchos dentro del mundillo cinéfilo califican sus propuestas como puro cine de serie Z –es decir, que llega más allá que el B–, de explotación, e incluso de una forma peyorativa y abominable: cine trash (basura).



Jairo Pinilla dirigió ‘Triángulo de oro-La isla fantasma’, película de fantasía y aventura, en 1984. Foto: Sonofilms / Cortesía Jairo Pinilla

A fin de cuentas, son perspectivas peculiares. No obstante, resulta inalienable el hecho de que hoy día muchos directores competentes beben a borbotones de este tipo de películas: James Wan –el cerebro detrás de El conjuro y Aquaman– sería uno de ellos: en su último filme, Maligno, realiza un claro homenaje a aquellas cintas que un sector del público suele repudiar, pero que para muchos resultan nutritivas y entretenidas.



Al figurar por antonomasia como el padre del cine terrorífico en el país, muchos devotos y admiradores de las películas de Jairo Pinilla consideran que lo más relevante de sus cintas no es si los círculos especializados se congracian con ellas. Después de todo, si hay algo que enseñan personajes como el polémico realizador John Waters o películas como Ed Wood, de Tim Burton, que trata las tribulaciones del que para muchos es el peor director de cine de la historia a la hora de producir la mítica Plan 9 del espacio exterior, es que lo realmente importante de un realizador divisivo es –además del valor histórico y educativo de sus contribuciones audiovisuales– la intención detrás de su esfuerzo artístico. Es decir, lo mágico detrás de un cineasta como Jairo Pinilla es que inspira mucho por su profundo amor por el oficio y la pasión con la que habla de ello, cosa que se puede comprobar en carne propia mientras se conversa con él.



'Área maldita' trata de ‘la serpiente marimbera’, que por los efectos de la planta de marihuana se torna más violenta y ataca a la gente. Hay varios 'slasher' que tratan temas así. Desde la producción, ¿cómo llega a esas ideas creativas?

En primera instancia, en el cine que yo hago, siempre les pongo un nombre atractivo a las películas, como 27 horas con la muerte o La silla satánica. Pero no soy tan truculento; a mí no me gusta que en el cine a la gente le quiten la cabeza, o que se le caigan las tripas, no, no, no. Yo le meto más realismo al suspenso, como en Funeral siniestro o Triángulo de oro-La isla fantasma. Ambas no son películas abruptas como las que se hacen hoy en día, que abusan demasiado. Toca que a uno no se le vaya la mano con los efectos que se pueden hacer en el computador.

¿Y cómo trabajaba los efectos en sus películas?

Yo trabajaba con rollos y con el revelado. En el laboratorio se podían hacer muchos efectos, pero era complicado y costoso. Era un camello. Por ejemplo, yo hacía un encadenado y duraba una semana haciéndolo. Ahora, en un computador, en menos de 4 o 5 segundos se hace un encadenado. Realmente, antes en el cine se demoraba uno casi más de una semana.

¿Cómo describiría el método actual de usar efectos?

Es peligroso para los que son demasiado inquietos con los computadores, porque ahora ya todo lo que veo en televisión son efectos. Que el carro viene, que da botes, que se incendió, que se cayó. Ya todo el cine es eso, y no. Porque por eso se llama el ‘séptimo arte’, porque uno tiene que tener más que todo una historia, algo que atraiga al espectador. Pero ahora sale uno con los ojos cuadrados de ver tanto efecto. La berraquera, es muy bueno tener muchos efectos, pero no hay que abusar.

Es importante tener buen gusto en ese sentido. Saber que si uno va a meter un efecto, es por un motivo.

Y hacerlo bien. El estilo de Steven Spielberg. Una de las películas de suspenso que yo más admiro es El exorcista. Para mí, es una película bandera, es muy buena, muy bien lograda. La forma como está realizada la obra en sí, la filmación, los efectos de la fotografía, todo está bien compaginado y no hay exageración. Hay que hacer que el cine no pierda su valor.

¿Qué otra cosa le recomienda a quien quiera hacer películas?

Se necesita un buen guión. Yo a veces voy a las universidades y veo que salen con trípodes, con cables y con cámaras, y uno les pregunta qué van a filmar. Y dicen: “Lo que salga”. Y uno les pide que le muestren el guión, y no tienen. Uno tiene que escribir concentrado, releer y corregir. Una vez que esté convencido de su guión y lo haya pensado bien, váyase a filmar. Ya no piense, ejecute. Y otra cosa que aconsejo: tener mucho cuidado con el final. Hay guiones con finales pendejos. Yo al escribir una historia comienzo por el final, como un embudo. Uno después le echa todos los ingredientes encima –así hago yo el cine–.



Aunque creció con los rollos de película, Jairo Pinilla siempre ha sido inquieto y ha trabajado con tecnología digital, ahora le apuesta al 3D. Foto: Filiberto Pinzón / Archivo EL TIEMPO

Y en el cine, de las últimas películas que han salido, ¿hay alguna que lo haya marcado especialmente?

Ninguna. Así que realmente me convenza, no. Lo que me preocupa es que la industria del cine se vaya al piso, porque si seguimos en esta situación tan caótica la gente ya no va a querer salir a la calle. Ya no va a suceder lo que sucedía antes, que la gente salía el domingo por la tarde con sus hijos e iban a meterse a una sala de cine. Yo veo que eso se está comenzando a acabar. Ya todos hablan de tener en casa el televisor más grande posible. La televisión va a absorber al cine, y no debería, y estoy viéndolo.



¿Cómo hacer una película como las hacían antes? Como Los 10 mandamientos, que costó tanto. ¿Quién va a recuperar esa plata pasándola por la televisión? Hay muchas películas que son superproducciones sobre historia, como Quo Vadis o Ben-Hur. Pero ahorita una empresa no va a hacer una película costosa, con sets gigantes y ciudades construidas para que la vean en televisión.

¿Entonces consideraría los filmes de espadas y sandalias como sus favoritos?

No realmente. Yo a veces me meto al cine y muchas veces no veo un tema que me atraiga. Sin embargo, sí me la paso mirando cosas técnicas: que se saltaron el eje de cámara, que aquí esta luz estaba mal. Por eso muchas veces ya no le saco gusto al cine [RISAS].

¿Cómo cree que sería un mundo sin salas de cine?

Grave. Yo tengo dos películas sin estrenar en cines, ¿Por qué lloran las campanas? y El espíritu de la muerte. Y yo por eso, hasta donde pueda, trataré de no sacarlas jamás por televisión, sino hasta el final, cuando ya la haya visto todo el mundo en salas. No voy a regalarla a una cadena de televisión. Pero, pues, de todas maneras, hay que respetar los negocios que se están inventando ahora.

¿Y por qué hizo El espíritu de la muerte?

Yo digo que el satanismo está apoderándose de la humanidad. Todo lo que está pasando es puro satánico, y está llegando a extremos insoportables. Hay gente que va y mata a la mamá para quitarle 20 pesos. Entonces la situación es grave, yo la pongo cinematográficamente grave. Y si llegamos a la realidad, es peor. Entonces, con mis películas de terror he notado que hay que darle a la gente lo que le gusta, el suspenso. Pero dentro de la película le pongo su mensaje, como cuando uno le da a un perro un pedazo de comida con una pastilla adentro.

Y es que toda forma de expresión cultural tiene un mensaje moral de fondo...

Y debe tenerlo, así la gente se concientiza un poco. Y los productores deberían de verdad meterles a las películas no solo explosiones, sino también algo más. Desde el principio yo he tratado de hacer un cine con moral, pero también con suspenso y su vaina buena.

Y hablando de sus inicios, La República escribió un artículo sobre usted apenas regresó de México tras conocer los estudios Churubusco. ¿Aún guarda ese ejemplar del periódico?

Sí, aún lo conservo, junto con muchísimos más artículos. Cuando yo estuve allá, yo estudiaba de lunes a viernes. Entonces me quedaban los sábados y domingos libres para ver cómo hacían cine. Allí conocí a Javier Solís, un cantante muy sencillo, muy humilde. Un berraco. Ahí es cuando uno se da cuenta de que el hombre es más grande cuando está de rodillas. En cambio, aquí en Bogotá hay muchos tipos que hacen un comercial de 30 segundos y al día siguiente miran a todos por debajo del hombro. Luego me devolví a Colombia y me di cuenta de que no era tan fácil hacer cine y comencé a luchar. Yo duré con mi primer guión debajo del brazo por varios años y detrás de un montón de gente para poder financiar Funeral siniestro.

¿Cuándo empezó a hacer el guión, y cuando lo terminó?

Desde que llegué de México. Pero entonces yo no me metí al cine de una –empecé primero a hacer pruebas–. La primera película que hice fue el corto Qué mago, y después hice otro: Cita con la época. Y resulta que la segunda me la compraron unas monjas. Dijeron que me pagarían para que la terminara. Y entonces una de las monjas se llevó la película para Italia, y resulta que fue ganadora por allá en un festival de Milán. Y yo aterrado; hasta me mandaron a hacer afiches. Pero ahora que la veo, me da rebote.

Finalmente, a pesar de todo, pudo perseverar y seguir haciendo cine.

Como les decía a unos estudiantes de la Universidad Javeriana mientras aprendía a editar en computador: Antiguo Testamento, hacer cine convencional; Nuevo Testamento, hacer cine en el computador. Por ahora, a mis 77 años, tengo dividida mi vida en esos dos capítulos.

SEBASTIÁN MARTÍNEZ DÍAZ

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO

@SebasMardiD