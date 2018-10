En diálogo con Hassan Nassar, Jaime Bayly critica a Luis Carlos Vélez

Jaime Bayly invitó al periodista Hassan Nassar a su programa del canal TV de Miami, para sostener un diálogo sobre la gestión de los expresidentes colombianos Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos.



Luego de que ambos expusieran su postura a favor de Uribe y en contra de Santos, Bayly nombró a Luis Carlos Vélez y recordó que sostuvieron una entrevista bastante "acalorada", hace unos meses.

“Yo tuve una entrevista muy acalorada con un periodista de tu país de apellido Vélez, Luis Carlos Vélez, ¿qué te pareció?”, preguntó.

“Fuiste duro con él, pero ese eres tú. Colombia tiene un problema, Jaime, y es un problema de poder definirse abiertamente y claramente con lo que uno dice y piensa. Yo, por lo menos, siempre parto de una base; yo tengo una manera de ver la vida y quienes me conocen, me aprecian o me critican, saben perfectamente qué pienso y dónde estoy. Yo no tengo medias tintas. Y yo creo que lo que hay que buscar hoy en día es tener la claridad de poder sentar su posición, argumentarla, debatirla y a partir de eso que la audiencia decida si te quiere escuchar, si vale la pena ver tus programas o no", dijo Nassar.



“A mí me irritó mucho que este muchacho Vélez, que seguramente es muy talentoso... yo no vi los talentos, pero seguramente soy miope, dijera que la historia iba a tratar con gran benevolencia a Santos; que Santos iba a pasar a la historia como un gran presidente colombiano. Yo eso no me lo pude digerir, es un sapo muy grande de tragar”, contestó.

A mí me irritó mucho que este muchacho Vélez, que seguramente es muy talentoso... yo no vi los talentos, pero seguramente soy miope, dijera que la historia iba a tratar con gran benevolencia a Santos

Haciendo caso omiso a los comentarios sobre Vélez, Nassar respondió: "lo que pasa Jaime es que esa es la fantasía de Juan Manuel Santos, y es la que él vende. Ese es su idilio, y todos quienes defienden el legado de Santos dicen: ‘la historia lo juzgará’. Eso decía Fidel Castro también: ‘la historia me juzgará’. Y todos aquellos que tienen sueños hedonistas, y de trascender en la historia, tienen esos sueños de que la historia me juzgará. Yo creo que la historia lo está juzgando hoy, lo juzgó en el 2016 cuando perdió el plebiscito, lo juzgó el año pasado cuando se vio como sus candidatos no tenían posibilidades (...) eso ya está pasando, la transformación de Colombia. Pensar más allá, miraremos en unos años”.



