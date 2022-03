Durante los Premios Oscar, los cuales se llevaron a cabo el pasado domingo, el actor estadounidense Will Smith protagonizó una gran polémica por haberle dado una cachetada al comediante Chris Rock, luego de que hiciera una broma de mal gusto hacia Jada Pinkett, la esposa de Smith.

Mientras Rock presentaba el premio al mejor documental, dijo que estaba ansioso por ver la secuela de ‘G.I’, haciendo referencia a un personaje de cabeza rapada que Demi Moor interpretó en 1997.



Pinkett tomó este comentario como algo despectivo, por lo que su sonrisa se borró de su rostro inmediatamente e hizo un evidente gesto de disgusto. En ese momento, Smith se levantó de su asiento y le dio una fuerte bofetada al presentador.



Todos, incluyendo a Pinkett, se sintieron bastante incómodos y guardaron silencio, hasta que el protagonista de ‘Soy Leyenda’ le gritó a Rock: “Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu pu(...) boca”.



WILL SMITH LE METIÓ UNA PIÑA EN VIVO A CHRIS ROCK POR BARDEAR A SU ESPOSA EN LOS #Oscars. pic.twitter.com/FIQcisdb6i — David (@eldeibik) March 28, 2022

Aunque después de ese tenso momento, Rock y Smith mantuvieron la calma y continuaron con el show, la esposa del actor quedó con una sensación de zozobra, ya que ha pasado por un largo camino al llevar su cabeza rapada.

¿Quién es la esposa de Will Smith?

Jada Pinkett Smith es actriz, cantante, compositora, productora, directora y empresaria norteamericana. Sus papeles más reconocidos fueron en ‘The Matrix Reloaded’ y ‘The Matrix Revolution’, además de haberle dado vida a la voz de ‘Gloria’ en las películas animadas de ‘Madagascar’.





La compositora contrajo matrimonio con Will Smith en 1997. Desde ese momento, han tenido la fortuna de ser padres de dos hijos: Jade y Willow Smith.



Desde el año 2021, Pinkett tomó la decisión de raparse por completo, mostrando seguridad y creando una nueva identidad. Sin embargo, la actriz manifestó estar luchando con una condición médica desde hace muchos años.



En el 2018, la cantante manifestó en un show de Facebook llamado ‘Red Table Talk’, que había estado sufriendo alopecia desde hacía un buen tiempo, por lo que su cabello se estaba cayendo en grandes cantidades y no podía contenerlo.



“No es fácil de afrontar. Estoy luchando contra problemas de pérdida de pelo. Un día estaba en la ducha y, de repente, encontré que tenía puñados de pelo en mis manos”, señaló Pinkett.



Después de que sus cicatrices fueran muy notorias, la actriz decidió rapar su cabeza por completo. Mediante un video de Instagram, la esposa de ‘El príncipe del rap’, se sinceró con sus seguidores, dejando ver su calvicie y el orgullo que sentía de haber tomado esa decisión.



“Voy a cortarme todo hasta dejar ver el cuero cabelludo para que nadie piense que me he sometido a una cirugía cerebral, o algo así”, expresó Pinkett.



Posteriormente, añadió con seguridad: “Esta alopecia y yo seremos amigas. ¡Punto!”. Desde ese momento, la actriz ha creado una nueva identidad, liberándose de estereotipos e inseguridades.

