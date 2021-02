Actor de ‘Jackass’ pide que no vean la nueva película de la saga

Un grupo de locos que se golpean, se lastiman y hacen las piruetas más peligrosas se convirtieron en estrellas en todo el mundo cuando mostraron ese talento de enfrentar el dolor en la serie televisiva Jackass.

Tras algunos años de fama en la pequeña pantalla. Se rodaron tres películas que fueron un éxito y causaron polémica por los excesos en las escenas. De ahí salieron estrellas como Johnny Knoxville y Steve-O, que se hicieron famosos en otro tipo de filmes y proyectos en TV.



Pero quien está moviendo el avispero es su compañero Bam Margera: skater que tuvo su propio programa en MTV e hizo parte de los protagonistas principales de la historia de Jackass. Marguera, quien ha lidiado con una fuerte adicción a las drogas y una carrera en declive en la televisión, reapareció para criticar duramente la nueva película de Jackass.



Le puede interesar: Muere a los 54 años Stevie Lee, miembro del programa 'Jackass'

Lo hizo en las redes sociales, con un video que luego borró, en el que le pidió a sus fanáticos que no vieran la cuarta parte de esa producción, que se estrenará en septiembre de este año.



“¿A quién carajo le importa si ya estoy borracho? Jackass me ha hecho pasar un infierno sobre ruedas durante un año y medio. Les escribí tantas ideas, y si no estoy en la película y usan mis ideas, ¿cómo crees que me hará sentir?”, se quejó en ese mensaje.

Bam Margera estuvo en Colombia. Foto: Instagram: bam_margera

“¿A quién carajo le importa si ya estoy borracho? Jackass me ha hecho pasar un infierno FACEBOOK

TWITTER

Parece que su adicción a las drogas lo llevaron a ser echado de la producción. “¿no estoy en Jackass 4? Si alguien se preocupa por mí, no vayan a ver su película, porque haré la mía”, agregó Margera, quien fue tendencia en Colombia en el 2018 cuando compartió un video contando que había sido atracado en Cartagena.



En contexto: Atracan en Cartagena a Bam Margera, integrante de la serie Jackass



Bam Margera, de 41 años, llegó a perfilarse una de las estrellas de MTV y estaba desarrollando una carrera como productor y realizador de videos, el alcohol y las drogas se encargaron de frenar su ascenso a otros niveles de fama.

También, reconoció que la muerte de su amigo Ryan Dunn en el 2011 (hizo parte de Jackass) en un accidente automovilístico fue una de las razones de su ciclo de autodestrucción.



Ahora el actor está pidiendo apoyo financiero para desarrollar su propio proyecto cinematográfico. “Envía un dólar a este Venmo y cuanto más envíes, más podemos hacer, y les doy a todos el crédito por ello. Como, no puedo competir con sus $10 millones, damas y caballeros, pero si tuviera eso, haría algo extraordinario”.



CULTURA

@CulturaET