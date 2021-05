J Balvin revela impactantes detalles del documental de su vida

“Van a conocer un poco más a José Álvaro Osorio Balvin” era la promesa que hacía J Balvin en sus redes sociales para promover el documental El niño de Medellín, que precisamente se estrena el 7 de mayo, en Amazon Prime Video; el mismo día en que celebra su cumpleaños 36.

“Pensé que iba a ser más como una historia de ‘estrellas’, pero por las situaciones que pasaron cuando aterrizamos en Medellín, todo cambió. Y así es la vida”, recordó J Balvin en una entrevista de la plataforma de streaming en la que estuvo EL TIEMPO.



Una gigantesca gira en Colombia y el bombardeo mediático y de los de fanáticos configuran la receta para esta historia en la que Balvin se cuestiona acerca de su papel como artista, revisa los elementos que lo hacen un ser humano, expone sus talentos, su sensibilidad y hasta sus defectos y ansiedades.



El niño de Medellín promete esa revisión personal, tocando parte de la infancia de su protagonista y su día a día en un acceso total a todas esas texturas. A lo que se sumó un ambiente caldeado por las protestas y el paro nacional de 2020 que, según Matthew Heineman, el director del documental, le dio otro tono a la aventura audiovisual.



Heineman fue nominado al premio Óscar en 2015 por el documental Cartel Land y también parece haberse reencontrado con esa sensibilidad para hacer una lectura social en este retrato más íntimo de una superestrella musical.

J Balvin en una escena del documental Foto: Amazon Prime Video

El encuentro

“Primero tuvimos algunas conversaciones por celular y FaceTime. Matt quería estar seguro de que este era el proyecto correcto, y quería que él me conociera y se pusiera al día. Cuando tuvimos la oportunidad, en el Madison Square Garden, después de mi concierto, estaba pasando por un mal momento de ansiedad y él me enseñó cómo respirar y terminamos hablando de meditación y todo”, recodaba Balvin acerca del encuentro con el realizador.



“Fue una conexión especial y genial. No sabía que iba a ser tan intenso cuando empezó a filmar todo el proyecto porque lo conocí como persona, no como director”, recalcó.

“Era el show más grande de su carrera y fue increíble. Luego nos sentamos y charlamos un rato. Fue muy transparente y sincero acerca de sus batallas con el tema de la salud mental. Es algo que ha estado desestigmatizando públicamente. Conectamos sobre eso, ya que es algo con lo que he lidiado en función de las películas que he hecho.



Después de eso sentí que José se abriría de una manera real que creo que la gente con ese nivel de fama rara vez lo hace, y decidimos seguir adelante con la película”, agregó el director Matthew Heineman.



Pero las cámaras también siguieron al ídolo musical muy cerca. Antes de los conciertos, en sus espacios de vida y entre la histeria que lo rodea cuando aparece ante sus seguidores.

J Balvin en una escena del documental. Foto: Amazon Prime Video

No me siento mal por demostrar que soy un ser humano FACEBOOK

TWITTER

“Son como ninjas. Olvidas que están ahí. Eso es parte de la magia de Matt como director y como todo el equipo. Hay momentos en los que definitivamente olvidé que estaban cerca. E incluso si están cerca, no puedo actuar. Soy solo yo. Tengo buenos y malos momentos, buenas energías, algunas malas energías, tengo mucha felicidad, y a veces estoy un poco triste. No me siento mal por demostrar que soy un ser humano”, explicó el cantante.

“Yo le dije: ‘La única forma en que puedo hacer esto es si tengo acceso a usted las 24 horas, los 7 días de la semana’. Lo hice muy explícito: ‘Esto es lo que necesito para poder contar tu historia. Pero no me di cuenta de cuánto acceso tendríamos en realidad. Él fue increíblemente amable con su tiempo”, comentó Heineman. Pero lo que más le gustó fue precisamente ese contraste de una sociedad luchando por cambios, protestando.



“Creo que es interesante ver el documental ahora. Muchos de esos temas e ideas se están desarrollando en nuestro propio país y en todo el mundo: la angustia y la ira y la opresión y el silencio de voces de larga data. Creo que la película es incluso más relevante de lo que era cuando comenzamos a rodarla”, dijo Heineman, que ve cómo su viaje al universo de J Balvin se conecta explícitamente con el presente del país.

CULTURA@CulturaET