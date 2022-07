Iván Lalinde brilla en 'La voz kids', el programa de concurso de Caracol que, una vez más, está arrasando en audiencia.



Es una persona cálida. Siempre lo ha sido. Nació en Medellín el 3 de marzo de 1974 y tiene una larga carrera en la televisión que le ha dado un público fiel: las mamás y las abuelitas.

Lalinde cree que ese amor se debe, en primer lugar, a que cuando llegó a Bogotá, a trabajar en el Noticiero TV Hoy, Daisy Cañón, la directora, lo puso en el horario del mediodía.



“Pienso que va por ahí y que ese horario fue una gran fortuna porque a esa hora las señoras que estaban en su casa eran las dueñas y amas del control remoto. Luego, cuando hice 'El precio es correcto', me volví más cercano a los televidentes, porque les ayudaba a los concursantes a ganar un poco más fácil. Pero puede deberse también a que tengo cara de muñeco de torta, de niño bien arreglado, y que uno esté arregladito siempre genera conexión con los mayores”, dice.



Esta es su primera vez en 'La voz kids'. “Me parece un programa auténtico, genuino, en el que llegan las emociones. Para estar aquí estudié muy bien el formato y vi varias versiones para darle mi propio sello”, dice Lalinde, a quien le encanta madrugar y vive con sus dos gatas.



Lleva 28 años en la televisión, sus inicios fueron en Teleantioquia y es el invitado a nuestro cuestionario televisivo.

¿De qué marca era el televisor que tenían en su casa cuando era niño?



Había dos, uno Hitachi y otro Zenit.



¿Cuál fue su primer amor platónico en la pantalla chica?



El primero, primero, fue Laura Ingalls, de 'La familia Ingalls', representada por Melissa Gilbert. Y también la mujer biónica, que la hacía Lindsay Wagner. De las nacionales, Luly Bossa en 'Ana de negro' y Aura Cristina Geithner en 'Sangre de lobos', esta última con sueños y todo.



¿Conoció a Pacheco?



Claro, me lo encontraba en los pasillos de Caracol cuando él estaba en Día a día, donde hacía un Charlas con Pacheco más corto, y una vez me entrevistó.



¿De qué tamaño es su televisor?



No sé las pulgadas, pero es grande.

¿Sus abuelas tenían adornos encima del televisor?



Claro, obvio, con carpetica de croché para prevenir un rayón en el televisor.



¿Se imagina el mundo sin un control remoto?



Hubo otro control que era el palo de escoba con un clavo para darle vuelta al botón, de ese me acuerdo. Pero menos mal que existe, porque yo hago 'zapping' todo el tiempo.



¿Conoció el mundo con un solo canal?



Lo conocí con las cadenas 1 y 2.



¿Sabe qué era el Canal A?



Sí, el del león.



¿Quién es su presentador favorito?



Jimmy Fallon, porque es preparado, respetuoso con sus invitados. Siempre se pone en los zapatos del otro y no pierde su capacidad de asombro. Y también Juan Diego Alvira, porque es auténtico. El horario de la mañana es muy ingrato y aun así, todo el mundo sabe quién es él, identifica sus informes.



¿Oyó alguna vez la frase “lástima que la televisión no sea en colores”?



Claro, era de Gloria Valencia de Castaño.



¿Sabe quién inventó el televisor?



John Logie Baird, creo.



¿Cuál era el programa que más disfrutaba cuando era niño?



'Plaza sésamo' y 'Pequeños gigantes', este último era mi número 1, me parecía lo máximo.

¿Qué es lo que más ve en televisión?



Los concursos españoles como Pasapalabra; El desafío, La voz kids, Yo me llamo. Me gustan mucho los documentales de Apple TV y Netflix.



¿Cuál es su comercial favorito de todos los tiempos?



El de ‘quiero mi Sprint, adoro mi Sprint, su línea moderna y espacio interior…’ (lo canta). Los de Conavi y Coca Cola. Ese de ‘Coca Cola es sentir de verdad’ me fascinaba.



¿Con quién ve televisión?



Con mis dos gatas: Irene y Abril.



¿Cuál fue la última telenovela que vio de principio a fin?



Soy muy novelero y la última que vi fue 'Arelys Henao: canto para no llorar'. Y una muy importante que me vi fue 'La Niña'.



¿Qué serie está viendo en este momento?



Privacidad, por Netflix.



¿Cuántos televisores tiene en su casa?



Dos.



¿Cuál es su plataforma de ‘streaming’ favorita?



Amazon Prime Video.



¿Alguna vez ha atacado la pantalla de un televisor por un partido de fútbol?



No.



¿Cuál es la mejor serie que ha visto?



'This is Us'. Entre enero y mayo me vi seis temporadas de 18 capítulos cada una.



¿Cuántas horas diarias pasa frente al televisor?



Más o menos dos horas.



¿Recuerda en qué televisor vio la última hazaña deportiva que lo conmovió y cuál fue esa hazaña?



El mundial Brasil 2014 fue lo máximo, me vi todos los partidos.



¿Ve televisión en su celular?



Sí, aunque no mucho.



¿Cuál fue la última película que vio en televisión?



'Gandhi'.



¿Alguna vez vio un reinado?



Los veía y era gomoso. Pero además me tocó cubrirlos.



¿Cuál es la noticia en televisión que más lo ha impactado?



La de la tragedia de Armero, en 1985, me marcó la vida.



¿Sabe qué era 'Yo sé quién sabe lo que usted no sabe'?



Obvio, con Alfonso Castellanos y me gustaba mucho.



¿Cuál es su actor o actriz favorita y por qué?



Uno, no. Varios. De los colombianos: Diego Cadavid, por su versatilidad; Róbinson Díaz, Margarita Rosa de Francisco, Vicky Hernández, Constanza Duque, Katherine Vélez, Marcela Benjumea, Sebastián Martínez...



