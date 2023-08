Representantes de las instituciones italianas y artistas del país como Laura Pausini despidieron este martes 22 de agosto al cantautor Toto Cutugno, fallecido a los 80 años y a quien recordaron como un "orgullo" que interpretó "la banda sonora de una época".



"Fue un artista, un hombre y un italiano bueno y gentil. Tengo muchos recuerdos con él y me siento sinceramente apesadumbrada por su fallecimiento. Un abrazo a su familia y a sus fans de todo el mundo", escribió Pausini en la red social X, la antigua Twitter.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se despidió del cantante definiéndolo como "un italiano verdadero".



El ministro de Cultura, Gennaro Sangiuliano, dijo en un comunicado que "con la muerte de Toto Cutugno el mundo de la música pierde un intérprete popular e importante".



"Un artista, orgulloso de ser italiano, apreciado también en el extranjero, cuyos éxitos han sido la banda sonora de una época. Demostró su talento también como autor. Mi cercanía a la familia y a sus seres queridos en este momento doloroso", reconoció.

Un artista, orgulloso de ser italiano, apreciado también en el extranjero, cuyos éxitos han sido la banda sonora de una época.



El funeral del artista, autor del himno "L'Italiano", tendrá lugar el próximo jueves a las 11.00 hora local (9.00 GMT) en Milán (norte), ciudad donde falleció hoy con 80 años en el hospital San Raffaele, donde estaba ingresado por una enfermedad no especificada.



El músico fue el autor de uno de los himnos musicales más queridos y representativos de Italia en el mundo, "L'italiano", canción presentada en la edición de 1983 del Festival de Sanremo, en el que era habitual.



Después, con su canción "Insieme: 1992" se convirtió en el segundo ganador italiano del Festival de Eurovisión en 1990, una gesta que no se veía desde 1964 con la participación de Gigliola Cinquetti y que no se repetiría hasta el 2021 con el grupo romano Maneskin.



Salvatore Cutugno nació en la localidad toscana de Fosdinovo el 7 de julio de 1943, en plena II Guerra Mundial, aunque pronto su familia se traslada a la región de Liguria (noroeste).



Desde muy pequeño, demostró aptitudes para la música y, animado por su familia, en los años sesenta empezó a tocar la batería en el grupo "Toto e i Tati" para después formar la banda "Albatros", en la que también cantaba.



A finales de los años setenta comenzó su carrera en solitario, conquistando al público con álbumes como "Voglio l'anima" (1979), "La mia musica" (1981) y "L'Italiano" (1983).

El cantautor Toto Cutugno fue un artista muy apreciado. Foto: AFP

En este último disco incluyó el tema homónimo convertido en una de las canciones italianas más conocidas en medio mundo y en la que pedía "Lasciatemi cantare, con la chitarra in mano" (dejadme cantar guitarra en mano).



Con más de cien millones de discos vendidos, fue uno de los músicos italianos más relevantes a nivel internacional, aunque también escribió letras para otros grandes de la "canzone" italiana como Adriano Celentano, entre otros.



En 1980 ganó el Festival de Sanremo con "Solo noi", aunque volvería a pasar por el mítico certamen italiano en hasta quince ocasiones, tanto en solitario como en dúo con otros artistas.

