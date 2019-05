It 2: vea cómo eran los niños y cómo serán los adultos de la película

Warner Bros Pictures / 'Beauty and the Beast' de The CW

Jay Ryan, el famoso actor neozelandés, será la versión adulta de Jeremy Ray Taylor para interpretar a Benjamin 'Ben' Hanscom, un joven que sufrió durante su etapa escolar por su sobrepeso, del que era víctima de bullying en especial por parte del rudo Henry Bowers, y por la muerte de su padre. En el fondo de su corazón estaba enamorado de Beverly Marsh, pero nunca se lo confesó. De adulto, se convierte en un exitoso arquitecto, hecho que recuerda sus habilidades para la construcción desde niño.