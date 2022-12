El canal RCN ha anunciado que en las próximas semanas los colombianos podrán disfrutar de una nueva versión de ‘La islas de los famosos’. Este contará con un nuevo formato y será presentado por Tatán Mejía, quien reveló el listado completo de los 22 participantes que harán parte del reality.

El programa llegará a la televisión en el 2023, sin embargo, ya se han adelantado las grabaciones en las que los famosos tendrán que "superar varios retos para convertirse en personas extraordinarias", según indica la información oficial del programa.



En cuanto a la dinámica del reality se sabe que los participantes estarán divididos en tribus y tendrán que sobrevivir a la convivencia y luchar en competencias diarias por la inmunidad. Además, estas ayudarán a que no lleguen al Consejo Tribal en el que los famosos decidirán quién tendrá que abandonar el programa.



(No deje de leer: Filtraron una escena eliminada de 'Mi Pobre Angelito': causó polémica).



Asimismo, el ‘canal RCN’ reveló el listado oficial de los 22 famosos que tendrán como único objetivo convertirse en el gran sobreviviente y llevarse un gran premio.

Lista de participantes que estarán en la 'Isla de los famosos'



1. Paola Usme (Creadora de Contenido).

2. Federico Rivera (Actor).

3. Diana Gil (Locutora).

4. Leo Cocinero (Chef).

5. Valentina Taguado (Creadora de Contenido).

6. Macnelly Torres (Exfutbolista).

7. Margarita Reyes (Actriz).

8. Mateo Carvajal (Deportista/Creador de Contenido).

9. Sara Uribe (Empresaria/Modelo).

10. Camilo Sánchez (Comediante).

11. Yina Gallego (Cantante/Influenciadora).

12. Juan Palau (Cantante/Actor).

13. Catalina Londoño (Actriz).

14. Wilder Medina (Exfutbolista).

15. Marcela Reyes (Reina de la Guaracha).

16 Aco Pérez (Actor).

17. Tania Robledo (Actriz).

18. Camilo Pardo (Mago/Comediante).

19. Manuela Gómez (Empresaria).

20. Eleider Álvarez - Storm (Boxeador).

21. Lina Real (Atleta profesional).

22. Juan Carlos Arango (Actor).



(Siga leyendo: Claudia Briceño, la mujer inspiradora de 'Los Briceño').

Famosos que no harán parte del programa

En sus redes sociales el creador de contenido Mauricio Gómez, mejor conocido como ‘La Liendra’, comentó que había sido invitado a hacer parte de este proyecto. Pero no pudo hacer parte de la competencia por temas de salud.



“Me hicieron exámenes de oído y salí sordo ¡Esto es el colmo! ¡Un orejón sordo! ¿Cómo así que con estos parlantes no escucho? ¿Dios, para que me hiciste con estas antenas si no puedo escuchar bien? (...) Además, me detectaron miopía en un ojo y está demasiado avanzada.”, comentó el joven en sus historias de Instagram.

El periodista Carlos Ochoa, antes de que se conociera la lista oficial, había comentado que la actriz Catherine Mira, reconocida por personificar a Maritza en ‘Los Reyes’ y ser la presentadora de ‘Teleantioquia’, haría parte de esta producción. Sin embargo, los productores del programa decidieron que no haría parte de esta nueva edición pues antes ya había participado y las políticas impiden que una celebridad vuelva a participar.



(No deje de leer: Carlos Manuel Vesga: ‘Toda mi infancia vi reinados de belleza’).



Por otro lado, Ochoa reveló que Marcela Reyes, Mateo Carvajal y Manuela Gómez renunciaron a la producción porque no fueron tratados como ellos esperaban.



“Resulta que los participantes sobre quienes se dijo que habrían salido, no es que los sacaran sino que decidieron renunciar porque decían esperar otra cosa, creían que los iban a tratar como estrellas y no se dieron cuenta que era ‘La isla de los famosos’, donde iban a aguantar hambre y a pasar por muchos problemas. Así entonces, este chisme dice que Mateo Carvajal habría renunciado al tercer día ¡Rapidísimo! Manuela Gómez y Marcela Reyes también habría tirado la toalla al poco tiempo!”, informó Ochoa.

Más noticias

Zoe Saldaña dice haberse sentido estancada los últimos diez años

'Top Gun: Maverick' llega a Star Plus: ¿cuándo se podrá ver en la plataforma?

As Bestas: este el crimen que inspiro la película que es sensación en los Goya

'El Profe' de Radiónica se aparta de su cargo en la emisora

TENDENCIAS EL TIEMPO