Isabella, la protagonista transgénero de la nueva telenovela de RCN

Isabella Santiago tiene 29 años y ha caminado una larga ruta para convertirse en la persona que quería ser: una bella transgénero que dentro de pocos días estará en las noches de la televisión, en la nueva serie de RCN, Lala’s Spa.

Isabella será la protagonista de esta producción, que cuenta la historia de la hija y la amiga perfecta, con el don de subirle el autoestima a quien lo necesite y que encontrará el amor. Para lograr su propia realización, dará muchas luchas.



Nacida en Venezuela como Kreiban Carballo Santiago, le contó a este diario hace tres años, cuando actuó en la novela Nadie me quita lo bailao, de RCN, que “a los 5 años, llegando al colegio, vi a un niño que me gustó y le escribí una carta con mi nombre, pero no contaba con que el papel se iba a caer al piso y la profesora lo recogió. Me mandaron a dirección, llamaron a mi mamá y le dijeron que había algo raro en mí. Desde ese momento estuve integrado a una sección que se llama en Venezuela pedagogía o algo así, a la que van ciertos alumnos a reuniones dos veces a la semana”.



Nadie valoró su ingenuidad y menos tener sentimientos y una condición distintos. “Se supone que yo era un niño al que debían gustarle las niñas, y eso no pasaba, y a eso súmale que las maestras llamaban a mi mamá a decirle que yo tenía algo raro porque no daba puños ni me la pasaba brincando y corriendo como los otros niños, sino que era tranquila y andaba con las niñas”. Además, en su entorno los comentarios eran que tenía una enfermedad.



La actriz y modelo creció en una familia evangélica, con su padrastro, su mamá y dos hermanas. Para que su mamá no sufriera tanto (pensaba que las personas transgénero eran drogadictas y de la calle), a los 17 años se fue de su casa.



“Lo hice con la intención de lograr que todo ese imaginario que mi mamá tenía sobre las transgénero se borrara a través de mí, de lo que yo hiciera, porque ella siempre me decía que lo que oía era que nos mataban en la calle o que nos matábamos entre nosotras. Mi intención era que mi historia fuera positiva”

.

Lo logró con su propio esfuerzo. Siguió estudiando y buscó trabajo en salones de belleza de sus amigos. “El matoneo en el colegio no paraba; con decirte que dos veces me dejé crecer el pelo y me lo cortaron. No paraban de gritarme 'mujercita' y 'maricón'. Entonces, también me fui del liceo, que nunca me ayudó en nada”.



El siguiente paso fue buscar la forma de cambiar de sexo, que logró con esfuerzo y tiempo. Finalmente, consiguió el dinero para ser lo que siempre quiso.



En el 2014 gana el concurso Miss International Queen en Tailandia y un amigo, Gabriel Betancur, la ayudó a cumplir ese sueño.



Ha vivido en España y Holanda, entre otros países, y durante la pandemia estuvo en Venezuela, sin poder salir, pero ya se encuentra de nuevo en Colombia para el lanzamiento hoy de la producción.



Hace tres años, con su personaje de Mónica en Nadie me quita lo bailao, Santiago dijo que lo “más importante es que la televisión muestre este tipo de historias de diversidad, y la gente se sienta identificada, algo que no es común, al menos en nuestra cultura, por eso es importante ver estos casos tan reales y complejos”.



En ese momento, “Mónica (su personaje) abrió una ventanita, una forma de educación para una sociedad que desconoce del tema transgénero”, dijo.



Ahora será el turno de Lala, en Lala’s spa, una producción que hablará de solidaridad y diversidad, y que tendrá mucho humor, así como el respeto a una comunidad que, como dice Isabella Santiago, “es muy trabajadora y hace un gran aporte a la sociedad”.