El personaje de Isabella Santiago en la telenovela Lala’s Spa fue el de Lala, una mujer buena, con mucho carácter, que luchaba por un amor.



Había un libreto específico y el fin de RCN de producir esta telenovela fue hacer un llamado al respeto a la diferencia.



En su cotidianidad, la venezolana Isabella Santiago es una mujer transgénero que se preocupa por trabajar y sacar adelante a su familia, que reside desde hace algunos años en Colombia con ella.



Y en MasterChef Celebrity, la actriz y modelo llegó con su propia caracterización, que le ha granjeado enemigos, especialmente en las redes.



“Me jugué un rol. Mi participación en este programa fue un experimento. Hay muchas cosas mías, pero también le puse atributos. Personas que me conocen en mi cotidianidad están sorprendidas, pero yo decidí tomar una posición”, dice Santiago.



Caraqueña, nacida el 8 de febrero de 1991, no ha tenido una vida fácil. Cambiar de sexo fue un proceso largo para el que tuvo que trabajar duro y durante varios años. Fue víctima de matoneo, pero agradece el apoyo y cariño de su abuela. Y aunque con su mamá estuvo peleada un tiempo, luego las cosas se arreglaron.



Pero, como dice, ella no anda por el mundo victimizándose. Eso no está en su ADN. Y su participación en MasterChef Celebrity es la demostración de esa fortaleza: unos días gana y otros pierde. Ha desoído los consejos que le dan los chefs, pero luego los guarda. Ha aprendido a trabajar en equipo con sus compañeros y aunque ha tenido problemas con algunos de ellos, gracias a la cocina los ha superado.



“La cocina es uno de mis pasatiempos, la amo, pero no me dedico a eso. Al principio, meterme de lleno me hizo daño, no controlaba las emociones ni las reacciones, pero también he ratificado que los seres humanos somos muchas cosas en distintos momentos, tenemos distintos roles cada media hora: con el jefe, con la amiga, en el almuerzo”.



Lo cierto es que sus comentarios, ácidos muchas veces, son esperados por los televidentes cada noche. Y por lo general, para agredirla a través de las redes. “Me dicen barbaridades, me insultan con palabras como ‘Isabello’, ‘el macho’, ‘el veneco’. Yo no sé de dónde la gente saca tantas cosas. Lo más raro es que son las mujeres las que utilizan mi condición de mujer transgénero para insultarme”, dice.



De los hombres tiene más apoyo, que agradece. Y en la calle todo es distinto: la gente se le acerca con cariño.



“Hacemos un programa diverso en personalidades, todos tenemos una posición, yo no finjo ni pretendo ser lo que no soy. Lo que me parece terrible es que se escondan detrás de un perfil para insultarme, y me pregunto por qué se meten conmigo, no lo entiendo”.

Agrega que su objetivo ha sido jugar limpio y justo, y que su franqueza es real. Y tiene claro que el contenido muestra lo que le interesa para generar conversación entre los televidentes.



Es, además, como hacer una telenovela, pero sin libretos. Aunque ya se acabaron las grabaciones, para quienes ven el programa es un presente de todos los días. Ella misma se ve y se analiza. Y ya fuera de la competencia, ve la oportunidad de corregir esas acciones “que no me hicieron sentir a tan a gusto. Especialmente no mantener la calma”.



En medio de las grabaciones, que fueron extenuantes, dice que agradece el apoyo de los chefs. “A veces pensaba que no me tenían en cuenta y siempre me daban duro, pero lo cierto es que querían hacerme más fuerte, que aprendiera más, que fuera mejor. Confiaron en mí y en mi gastronomía. Jorge Rausch fue el que mejor se portó conmigo; a pesar de nuestros encontrones, se sentía orgulloso de mi trabajo”.



Las grabaciones se acabaron y la vida siguió. Durmió dos días y pasó otros cuantos retomando su cotidianidad. Luego se fue cuatro días a la playa.

A su regreso supo que Lala’s Spa, la telenovela que la dio a conocer en Colombia, ahora está en la plataforma Vix de TelevisaUnivisión y se puede ver en América Latina y Estados Unidos.

“Es abrir otras fronteras, una oportunidad para mí y para quienes, como yo, buscan sus sueños y metas. Claro, tenemos que luchar más fuerte para encajar en la sociedad, para ser aceptadas, y no debería ser así, porque tenemos los mismos derechos de cualquier ser humano en esta tierra”.



Y aunque en su pasaporte venezolano se sigue llamando Kreiban Carballo Santiago, que no ha podido cambiar porque en su país todo es muy lento, espera que cuando sea legalmente colombiana, proceso que adelanta, tenga en su pasaporte el nombre que escogió para su vida: Isabella Santiago.



Por ahora, mientras siga en MasterChef Celebrity continuará con este papel que escogió: “una villana con corazón”.