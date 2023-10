Isabella Rossellini: premiada por su carrera en la Fiesta del Cine de Roma

La reconocida actriz Isabella Rossellini fue premiada por su carrera en la Fiesta del Cine de Roma en un acto en que recordó su trayectoria: "A medida que envejecía trabajé menos pero en vez de deprimirme me matriculé en la Universidad", sostuvo ante sus seguidores.

"Me siento muy afortunada. Lo que pasó, y creo que sucede a mucha gente, sobre todo a nosotras las guapas, es que con 40 o 50 años no hay trabajo. Yo trabajé mucho como modelo y actriz pero mientras se envejece hay menos", reconoció. Por eso, la hija de Roberto Rossellini e Ingrid Bergman se decantó por dedicarse a la factoría de su casa en Estados Unidos y también por estudiar un máster de 7 años de Etología, la rama de la biología que estudia el comportamiento de los animales.



Un ámbito que le apasionó desde niña y que, afirmó, fue alimentado por su propio padre cuando le regaló el libro "El anillo del rey Salomón" (1952) de Konrad Lorenz, Premio Nobel de Medicina. Sin embargo, Isabella Rossellini no ha abandonado el cine y se ha puesto tras la cámara animada por su amigo Robert Redford, para dirigir tres cortometrajes que presenta en la 18ª Fiesta del Cine romana: "Green Porno", "Seduce me" y "Mammas".

"A Robert Redford se le ocurrió hacer películas cortas porque creía que se podía romper el esquema que la industria del cine y de la televisión impone. Con las redes sociales y Youtube podíamos hacer películas cortas, de 2 o 3 minutos. Finalmente nos hemos liberado de esas imposiciones de tiempo", refirió.



La actriz recordó algunos de sus papeles más icónicos como aquella alquimista que ofrecía la eterna juventud a Meryl Streep en "Death Becomes Her" ("La muerte les sienta bien, 1992). "Hice aquella película con mucha alegría y me divertí mucho. Había tanta ironía", reconoció.



El punto sarcástico lo daba el hecho de que Isabella Rossellini ha trabajado durante años como modelo pero, sobre todo, como rostro de los cosméticos de la casa Lancome durante más de cuatro décadas. "Debo mucho a Lancome, también mi independencia económica. Para nosotras, las mujeres, es esencial porque sin ella no logramos ser completamente independientes", afirmó.

La actriz de "Blue Velvet" (1986), a sus 71 años, celebró que el espectro de las modelos en la industria cosmética "se haya ensanchado" con mujeres de todo tipo, algo que a su parecer se debe al aumento de la cuota de directoras en el sector. Asimismo, recordó a sus padres, dos gigantes de la historia del cine, y recomendó una película de cada uno a los más jóvenes, con mensajes muy actuales.

De su padre, icono del Neorrealismo, recomendó "Stromboli" (1950), ambientada en la isla-volcán del mismo nombre del Mediterráneo por una escena que, a su parecer, habla del cuidado del atún. Mientras que de su madre, la mítica protagonista de "Casablanca" (1942), propuso su último filme, "Sonata de otoño" (1978) de Ingmar Bergman, porque cambió una toma para dar a su personaje, una pianista zarandeada por la vida, un gesto de dignidad y fuerza.



EFE

