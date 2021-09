La nueva muerte de Iron Man en 'What if…?'

La serie What if…? trajo un nuevo giro en el universo de Marvel; sus creadores han logrado sorpresas como la Capitana Carter en lugar del Capitán América; desbarajustaron el universo de los Guardianes de la Galaxia; destruyeron la cabeza del Dr. Strange y dejaron que los zombis devoraran a los Vengadores. Pero en su más reciente capítulo fueron más lejos.

Erik Killmonger, el primo rebelde de Pantera Negra, regresó a Wakanda como héroe. Y para lograrlo armó una compleja trama de traiciones en la que –entre otras cosas– se apodera de la tecnología de Tony Stark, ¿Killmonger se convertirá en Iron Man? No… el carismático malvado tiene planes más retorcidos. Pepper Potts quedará destrozada y los padres de T’Challa quedarán seducidos por su nuevo “hijo”: su amado sobrino.



El capítulo quedó en punta y, una vez más, las mujeres parecen tener las claves para solucionar las estupideces de los hombres, pero más allá de todo, les regaló a los fans una buena colección de momentos emotivos: la reaparición de Chadwick Boseman y su buena onda, las borracheras de Tony Stark y su terrible muerte. Estas han sido algunas reacciones en las redes sociales al sexto capítulo de 'What if...?', que cada miércoles estrena una entrega en la plataforma Disney Plus.

gracias marvel por abrirme una herida que nunca sano #WhatIf pic.twitter.com/I7fScygOAf — ℳica 🇦🇷 (@styleshoImes) September 15, 2021

pequeño recordatorio de que es la 4ta vez. que matan a Tony #WhatIf #WhatIf pic.twitter.com/PHzOAGkzAq — janice L♡VE ON TOUR 🐇🇵🇪 (@finemcubrave) September 15, 2021

🚨RUMOR | Tras el éxito del episodio de #WhatIf #WhatIfmarvel Marvel Studios tendría planes de desarrollar una película de #MarvelZombies 🤯 pic.twitter.com/iAGDP7dlR8 — Marvel Dato (@MarvelDato) September 15, 2021

