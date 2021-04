'Invencible', la historia de un superhéroe adolescente y violento

WandaVision, Falcon y el Soldado del Invierno (Disney Plus); The Boys (Amazon Prime Video) o The Umbrella Academy (Netflix) han logrado elevar la narrativa del género de los superhéroes en el streaming, pero hay uno nuevo en el barrio y se hace llamar Invencible (Invincible).

Poco a poco, este personajes se ha ido ganado terreno como una de las propuestas más interesantes y quizá represente una bocanada de aire fresco a este ‘supergénero’ que no para de consolidarse cada vez más en las plataformas y que no es inmune a uno que otro tropiezo, como le pasó a la película Fuerza Trueno, una de las más vistas de Netflix en Colombia, pero las aventuras de dos heroínas maduras que salvan a la ciudad de Chicago y lidian con su nuevo estatus de poder no tuvieron un aporte despampanante. No hubo mayor química en ese caso.





Realmente, Invencible es poderosamente superior. Se trata de una serie animada, dirigida específicamente para adultos, que cuenta la vida de Mark Grayson, un adolescente que lleva una vida normal, casi anodina entre la rutina escolar y el hecho de ser el hijo de Omni-Man, el superhéroe más poderoso del universo.

Hasta aquí no parece haber una gran diferencia con otras historias: dificultades para encajar de su protagonista; un gran conflicto al no poder corresponder a las expectativas de otros o encarar la idea de tener que vivir en un ámbito familiar diferente.



Invencible salva al planeta, pero afronta los problemas comunes de la adolescencia. Foto: Amazon Prime Video

Pero Invencible no solo utiliza esos elementos, sino que los dinamiza en una entretenida y sangrienta trama, en la que poco a poco se profundiza en las relaciones de un padre con su hijo, ante un mundo que enfrenta la violencia de seres de otros planetas y justicieros no tan claros en sus convicciones.

Un panorama desolador, que fue creado en el cómic del mismo nombre por Robert Kirkman, quien ya probó las mieles del éxito con su obra más famosa en las viñetas y en la TV: The Walking Dead.



“La gente conoce mucho los conflictos de los superhéroes, y ese es el mejor contexto para Invencible, porque nos lleva a que podamos subvertirlos”, aseguró Kirkman en una entrevista en Indiewire.



Él no mentía, ya que la historia evoluciona a algo más brutal. “Se revela como algo más aterrador y dramático”, recalcó en el mismo artículo.



Mark Grayson espera con ansia la aparición de sus poderes (una interesante alusión al salto a la madurez), y en ese proceso se da cuenta de que un superhéroe asume una responsabilidad cuando se pone un traje y trata de salvar al mundo.



Hay un tratamiento más realista de ese cambio, que se equilibra muy bien con las batallas épicas que sostiene con sus adversarios.



Esta serie podría considerarse una ‘dramedia’ (una fusión de drama y comedia), pero en su argumento asoman conceptos relacionados con la corrupción, la mentira y el dolor, a través de personajes que suenan (en su versión original en inglés, claro está) muy profundos.



No en vano tiene las voces de actores de la talla de J. K. Simmons (el aterrador profesor de música de la película Whiplash), Sandra Oh (protagonista de la serie Killing Eve) y Steven Yeun (recordado por su papel de Glenn en The Walking Dead y con una nominación al Óscar de este año por la cinta Minari). Elenco de lujo.

Invencible Foto: Amazon Prime Video

“No estamos ensalzando a los superhéroes, estamos mirando lo fea que también puede ser la vida para ellos. Me gusta que no solo los mostramos tratando de mantener la supervivencia de la humanidad, sino que revelamos cosas que están detrás de las cortinas, y me alegro de que Invencible sea el camino para hablar de todo eso”, explicó Yeun en una charla con cbr.com.

Posiblemente esté llevando el análisis a un nivel freudiano, pero la realidad es que esta producción animada funciona porque da golpes directos al espectador cuando todo parece indicar que va a seguir un patrón. Y tiene en la animación toda la libertad para llevar la trama a puntos de acción y aventura más radicales.

Aunque muchos puedan comparar su estilo con la famosa The Boys, la realidad es que es otra cosa y está interesante.

