La guerra de Instagram y Almodóvar por un pezón

Pedro Almodóvar ha celebrado hoy como una "gran victoria" que "las mentes detrás del algoritmo" hayan dado marcha atrás a la censura en Instagram del cartel de la película "Madres Paralelas", en el que se ve un pezón femenino, y ha alertado contra "las máquinas" que deciden lo que se puede o no hacer".



Esta semana la productora El Deseo desvelaba el cartel de la próxima película del cineasta, con un pezón del que sale una gota de leche materna enmarcado en la silueta de un ojo, una imagen suprimida al día siguiente en la red social perteneciente a Facebook por "contenido erótico o pornográfico", y posteriormente readmitida.

"Muchas gracias a los que habéis apoyado el cartel, a los que lo habéis posteado más de una vez, a los que habéis debatido sobre la necesidad de un poco de cordura ante la visión de un pezón femenino", afirma en un mensaje difundido en redes por su hermano, el productor Agustín Almodóvar.



A su juicio, se trata de "una gran victoria" de quienes han debatido en redes o en los medios de comunicación, que han conseguido que "las mentes que hay detrás del algoritmo que decide qué es o no obsceno y ofensivo" hayan dado marcha atrás y permitan que el cartel circule libremente.



El director manchego advierte de que "hay que estar alerta antes de que las máquinas decidan qué podemos hacer y qué no podemos hacer", y añade que siempre ha confiado en la amabilidad de los desconocidos "pero siempre que sean humanos, y un algoritmo no es humano".



"Por mucha información que posea el algoritmo, nunca tendrá corazón ni sentido común", añade Almodóvar, que espera que la película esté "a la altura de las expectativas".



EFE

