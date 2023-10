'Creo que en mí existe una parte muy esotérica’, revela el actor Humberto Zurita

Humberto Zurita ha navegado siempre en los mares del melodrama, las películas de acción y las comedias. El actor y productor mexicano tiene una carrera de más de 40 años y ha logrado forjar una carrera en esos géneros, pero ahora se ha dejado llevar un poco por lo extraño, lo insólito y lo que se mueve en el terreno de lo increíble.

Ha sido galán o malvado en producciones como y hasta un tierno y fuerte abuelo. Su gama actoral es amplia, pero ahora se sigue gozando su aventura como presentador y narrador del programa Inexplicable Latinoamérica, producción que recorre situaciones y hechos extraños, que le siguen impactando al artista, ahora que se acaba de estrenar la tercera temporada de este formato en el canal History (se puede ver los viernes a las 9:55 p.m.), que comenzó con antes con John Leguizamo y tuvo su fuente de inspiración en el mismo show estadounidense en manos de la estrella de la serie de Star Trek, William Shatner.

La estrella en la versión de EE. UU. de Inexplicable fue William Shatner Foto: History Channel

“Yo soy de una parte norte de México (Torreón, Coahuila) donde puedes ser testigo de hechos de los que estamos presentando. Así que, yo no solamente es que me toque narrar algunos eventos, sino que los he sentido en mí mismo en muchas otras ocasiones", reflexiona Zurita en una charla vía Zoom.

"El hecho de participar en este espacio me ha hecho encontrarme con muchas, muchas preguntas que yo me había hecho en mi vida, de chico incluso. Les recalco que dónde yo nací hay tantas cosas como lo que puede haber en el sureste de mi país. Pero allá también está toda esta cuestión de los ovnis. El cielo es muy abierto, hay piedras sobre piedras montadas una arriba de la otra que dices estuvieron jugando los dioses algún día aquí, ¿qué pasó? Ríos subterráneos que de pronto emergen cosas. Yo recuerdo que me iba en las noches con mi papá a campar por allá a la zona del silencio, al Sarnoso, lugares de allá de puente de Ojuela. Y tratábamos siempre de estar mirando hacia el cielo. Había muchas veces lluvias de estrellas, fenómenos que siempre a mí me llamaron la atención. Yo no sé si eran naves lo que yo llegué a ver con mi papá. Pero hoy quiero pensar que sí, que eran que eran objetos voladores no identificados, cosas extrañas que ocurrían por allá en mi tierra", relató Zurita emocionado, dando un poco de contexto personal a lo que describe en los episodios de la producción.



"En Inexplicable Latinoamérica estamos tratando de que la gente precisamente se haga estas preguntas y sea la que decida si cree o no en lo que ve", remata.

Cuando camina y se encuentra con la gente en la calle, ahora Humberto Zurita no solo firma autógrafos o se toma fotos con quienes lo reconocen o vieron su trabajo en La reina del sur, 100 días para enamorarnos, El candidato o en la comedia El galán. La TV cambió, él no.

"Mira cómo las cosas se van enlazando una con otra; ahora me preguntan es por qué no hacer una investigación sobre lo que ocurre con los temblores en nuestro país, que curiosamente se dan casi siempre en el mes de septiembre en México. Yo, obviamente les he hablado de la falla de San Andrés, etcétera. De hecho le iba a pedir a la mesa de producción del programa que tuviera en cuenta el tema", asegura.



Zurita dice que el programa le ha generado muchas preguntas. Foto: History

De hecho, en uno de los episodios de esta temporada se tendrá en cuenta pero al mejor estilo de Inexplicable.



"Sí vamos a hablar de terremotos en un capítulo que se llama Naturaleza misteriosa y de la presunta relación del pez remo con los terremotos en varios países incluyendo a México", respondió Jorge Luis Sucksdorf, documentalista y quien produce y dirige la serie.

“Hay dos objetivos. Por un lado, buscamos generar preguntas. Creemos que las preguntas son sanas. Y por otro lado, buscamos contar grandes historias”, asegura el responsable de todo el concepto del programa.

También se verán historias como la de una criatura en en el lago Nahuel Huapi, Argentina, gigantes, aluxes en Cancún y el hallazgo de hadas momificadas en Tultitlán, México. Misterios alrededor de hongos psicodélicos y las prácticas de deformación de cráneos en algunas comunidades indígenas; casos de personas que sobrevivieron a enfermedades y cuyo resultado la ciencia médica no pudo explicar o experiencias de madres y sus hijos que sobrepasan cualquier lógica; sumado a preguntas como ¿una máquina puede provocar lluvias en Argentina? o ¿Existe una conexión entre la brujería y algunas catástrofes climáticas en Perú? Sumado a una serie de fenómenos naturales inexplicables en la selva amazónica, solo por nombrar algunos.





Humberto Zurita nunca bajó el nivel de emoción frente a las historias y algunos elementos aterradores en las mismas. De hecho, lo extraño y paranormal tiene para él una conexión muy especial con Colombia.

Humberto Zurita ya estuvo en la temporada anterior del programa. Foto: Canal History

En el 2016 protagonizó la película de terror El lamento, producida y escrita por Dago García, cargada también de mucho suspenso como lo trae la nueva temporada de Inexplicable Latinoamérica.

“Colombia tiene muchos acontecimientos que nos pueden sorprender. Estamos hablando también de el caso de esta niña y podríamos hablar de muchos otros. O sea, acordémonos que el país Colombia tiene frontera con Brasil y ahí encontramos también muchísimos elementos para trabajar (...) . Yo no diría que hay un solo caso, sino que todos los que estamos presentando cada uno de ellos tiene circunstancias muy particulares para el interés de los colombianos. Acerca de la película, la rodé de noche en lugares inhóspitos allá en sus montañas, que son además mágicas ya de por sí mismo, nos encontrábamos con hechos extraños”, revela.

“En el caso de la actriz principal, que era una niña, no me quiero alargar, pero hubo una noche en la que estábamos filmando con ella y entró en una especie de hipotermia y una cosa extraña donde realmente su cuerpo empezó a torcerse y a hacer cosas que ni el mismo director le había pedido y fueron filmadas. Si la pregunta me la está haciendo alguna persona de Colombia y vio la película se puede dar cuenta que hay una posición de ella que está tirada en medio de la carretera, en la posición realmente como la de una tarántula, una araña, una cosa muy extraña (...). Colombia está lleno de misterio, igual que México, igual que Brasil”.

En el cuarto episodio de la serie tiene protagonismo este país con un tema relacionado con apariciones inexplicables en cementerios.para mí es un gran reto el tratar de estar a la altura del de las historias que estoy contando, de darle precisamente esa veracidad, de darle esa contundencia para que el público la reciba no solamente como una información, sino que también los conmueva,. Que también sus sentimientos, sus emociones, su intelecto estén participando para que lleguen a tener conclusiones

Creo que en mí hay una parte muy esotérica que siempre me ha llevado a investigar.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

