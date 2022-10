Cada vez que salía de una obra de teatro, el actor y director mexicano Humberto Zurita y sus compañeros se sentaban a tomar una copa para celebrar que habían terminado las funciones y que llegaba la hora de descansar.

“Al salir un día por la parte de atrás de la tarima y el set –que tenía fotos mías como parte de la escenografía-, un actor me dijo: ‘Te están haciendo un amarre’ ”.

Cerca de las fotos había unas botellas de agua puestas en una especie de triángulo. “Entonces, el actor me dijo que tenía que haber algo más, así que arrancamos el tapete y encontramos una cruz rara abajo. Me dijeron que fuera a ver a un brujo blanco para ver si llevaba un muerto pegado”, dice Zurita.



Agrega que lo que más lo sorprendió fue enfrentarse a un hecho de este tipo. “Durante mucho tiempo me senté atrás solo en el teatro dos horas antes de las función a esperar y le decía al supuesto muerto que estaba tras de mí: ‘Platica conmigo’. Pero no pasó nada, creo que me tuvo más miedo él a mí que yo a él”, recuerda Zurita.

Este episodio de su vida tiene relevancia en este momento para el actor, pues presenta la nueva temporada del programa Inexplicable Latinoamérica, una producción del canal History, que se emite los domingos, a las 9:55 p. m.



Lo extraño, lo paranormal, la chamanería y la brujería hacen parte de los ocho episodios de esta producción, que se desarrolló a partir del éxito del programa Lo inexplicable, presentado por el mítico actor de la serie Star Trek William Shatner.



También se conocerán historias como la de Yarumal, el pueblo del alzhéimer, una región de Colombia cuyos habitantes, según una leyenda, eran castigados con esta enfermedad que les provocaba pérdida de memoria, falta de movilidad y deterioro mental; los gigantes patagónicos; Vilcabamba, el pueblo de la longevidad, ubicado en Ecuador, donde muchos de sus pobladores sobrepasan los 100 años de edad, o la región de Candido Godoi, en Brasil, un particular pueblo en el que el 35 por ciento de sus habitantes son gemelos o mellizos.



“Mi familia completa es católica, y yo fui criado en esa religión, incluso estuve tres años en un seminario, estudiando para sacerdote, hasta que me di cuenta de que esa no era mi vocación. Hoy no soy practicante, pero mis raíces no las puedo arrancar, ni las quiero arrancar del todo, porque pienso que siempre hay algo más poderoso”, dice.

Zurita, además, habla de sus pérdidas recientes: “Dos mujeres a las que amaba profundamente: mi madre y mi esposa (Christian Bach) y pues me encantaría creer y tener esa fe en que un día te vas reencontrar con tus seres queridos”, dice.

“Esto que estamos viendo es como los trovadores de otras épocas, son historias que se van contando y a todos, agnósticos, ateos, cristianos, católicos, o de cualquier otra religión, les inquietan, y nos gusta sentir esas sensaciones extrañas que son inexplicables para nosotros”, asegura.



Zurita, nacido en Torreón, 2 de septiembre de 1954, tiene un gran reconocimiento en su país, y ahora presentar Inexplicable Latinoamérica lo llevó a hablar de temas que poco ha comentado.



“Mis abuelos me contaban esas historias y así las seguiremos contando. Ahora he estado más inquieto en investigar este tipo de fenómenos y tratar no de tener conclusiones, pero sí de conocer más hechos inexplicables, que para nosotros siempre va a tener un gran atractivo”.



Para finalizar, dijo no temerle a nada, pero recuerda los cuentos de la Llorona, que le quitaron muchas horas de sueño en su niñez.



