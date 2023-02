El medio tiempo del Super Bowl ya es el escenario tradicional de lanzamiento de comerciales y nuevos tráilers de películas que son de los estrenos más esperados del 2023. The Flash, Transformers, Indiana Jones 5, Air y Guardianes de la Galaxia vol. 3 presentaron sus adelantos en el esperado partido de fútbol americano que se llevó a cabo el domingo 12 de febrero.



Uno de los más emocionantes fue el de Harrison Ford quien en sus 80 años vuelve como el arqueólogo y aventurero Indiana Jones. El breve spot que se vio durante el medio tiempo muestra escenas de acción impactantes en las que Ford parece haberse congelado tiempo.

La historia de 'Indiana Jones and the Dial of Destiny' -cuyo estreno está programado para finales de junio- estará conectada con la trilogía original de los años 80 al enfrentar una vez más a Jones con los nazis, pero que la mayor parte de la película estará ambientada en los años 60, durante la carrera espacial protagonizada por la Unión Soviética y Estados Unidos.



James Mangold se encarga de la nueva entrega de la franquicia hasta ahora dirigida por Steven Spielberg. Lucasfilm, la productora, que es propiedad de The Walt Disney Company, anunció también que el compositor John Williams volverá a hacerse cargo de la banda sonora de la quinta entrega de la saga.



Antonio Banderas, Mads Mikkelsen y Phoebe Waller-Bridge integran el elenco de la nueva película.

