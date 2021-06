‘In the Heights’: una oda musical al ‘american dream’ de los latinos

Es un día caluroso de verano en el set de En el barrio (In the Heights) en Williamsburg, Brooklyn. Y nadie está usando mascarillas ni tiene listo alcohol o desinfectante para limpiar cada superficie.

Melissa Barrera, Leslie Grace, Dascha Polanco, Stephanie Beatriz, Daphne Rubin-Vega y una docena de actores están dentro de un salón de belleza cantando y bailando No me diga, cuya letra resume los chismes del barrio, incluyendo el más grande del momento: Nina (Grace) ha abandonado la Universidad de Stanford.



Jon Chu, el director (Crazy Rich Asians), está un poco nervioso y dando instrucciones por doquier porque tiene que salir pronto al hospital. “Voy a tener un bebé esta noche… mi esposa será inducida”.



Era el 25 de julio de 2019 y el mundo no tenía ni idea de lo que le esperaba. “Esta película es una cápsula de tiempo de donde estábamos antes de este año y medio y tal vez donde estaremos de nuevo”, dijo hace poco Lin Manuel Miranda, creador de In the Heights, su carta de amor al vecindario latino del norte de Manhattan que concibió a los 19 años originalmente como un musical y que esta semana llega a la pantalla grande.



Se suponía que iba a ser la película del verano en 2020, cuando Warner Bros. tenía programado estrenarla, pero la pandemia retrasó todos los planes.



Ahora, cuando el hijo de Chu se acerca a los 2 años y Estados Unidos está recuperando una semblanza de normalidad, el estudio decidió tirar la casa por la ventana con su estreno. En Colombia estará en cartelera desde el 17 de junio.



“Ha sido una alegría ver el show resonar en tantos países. Y después del año que tuvimos estamos muy deseosos de comunidad”, agregó Miranda hace poco, conectado remotamente desde su apartamento en Washington Heights, obviamente.



“Este barrio es el primer capítulo de tantas historias”, dice el actor y productor, quien hace una breve aparición como piragüero en la cinta.



Su oda a lucha de los inmigrantes para hacer realidad su sueño americano fue un rotundo éxito cuando aterrizó con su salsa, merengue y hip hop en Broadway, en 2008.

De las tablas las cámaras

Sin embargo, el camino a la pantalla grande fue largo y accidentado, incluyendo un paso por The Weinstein Company, antes de que estallara el escándalo de abuso sexual de Harvey Weinstein.



“Esta es la historia de Estados Unidos que necesita ser contada. Este es el Estados Unidos que conozco, el que amo, en el que he vivido el sueño americano”, dice Chu, cuyos padres emigraron de China a California, donde abrieron un restaurante que ya tiene 50 años.



Justamente, la historia de Chu fue lo que convenció a Miranda de confiarle la adaptación de su obra. “Jon entendió la historia desde un nivel celular. Nuestros padres hicieron milagros para que nosotros pudiésemos ir a la universidad y tener una vida mejor”, dice. “Además, he visto cómo usa el baile en sus cintas y sabía que sería capaz de contar la historia”.



Para Chu, el reto le llegó justo en el momento en que estaba buscando alejarse de las franquicias y las secuelas. “La razón por la que esta historia resuena es porque se trata de gente que sueña más allá de los muros de sus circunstancias en las que existen en ese momento”.



Este origen profundamente personal lo asustó al principio, pero después del año que paralizó al mundo, cree que es “la vacuna” perfecta.

“Todos hemos tenido un año duro, pero esta película tiene tanta alegría, tanta pasión, tanta comunidad, tanta esperanza que desborda en cada cuadro”, agrega.

En el caso de Quiara Alegría, la coescritora, la adaptación a la pantalla grande le dio más flexibilidad de ir a lugares que las limitaciones logísticas de un teatro en la versión de Broadway. “Puede profundizar en los sueños de estos personajes que están físicamente en un lugar, pero tienen su corazón en otro… tienen muchos lugares que llaman casa”, dice.



El reparto está lleno de caras nuevas de talento latino, al igual que leyendas como Jimmy Smith y Daphne Rubin-Vega.



Anthony Ramos asume el papel de Usnavi, originalmente interpretado por el mismo Miranda en Broadway. “Tratar de seguir los pasos de Lin Manuel, que me entregó este papel, es enorme… Estoy agradecido porque confió en mí”, dijo el actor de 29 años, quien tiene una historia personal similar de origen inmigrante a la del protagonista de En el barrio.



“El trabajo de Lin ha cambiado mi vida y para muchos latinos en esta industria”, agregó Ramos. De hecho, Miranda decidió escribir In the Heights porque no existían papeles en Broadway para el talento latino. “Empecé a escribirlo porque quería desesperadamente una vida en musicales y sabía que nunca me iban a dar un papel en Broadway y quería ver latinos en el escenario sin un cuchillo en la mano”, dice Miranda. Su éxito, junto con el fenómeno de Hamilton, también en Broadway, les ha abierto la puerta a muchos actores de color.

Las nuevas caras

En esta película, la mexicana Melissa Barrera (Vanessa) y la neoyorquina de padres puertorriqueños Leslie Grace (Nina) logran brillar con luz propia.



El primer encuentro de Barrera con En el barrio fue a los 18 años, cuando en un viaje de su colegio a Nueva York vio el musical por primera vez en Broadway.



Quedó tan cautivada que cuando ya entró a estudiar en la Universidad de Nueva York poco después la vio 15 veces más. “Sé que fueron 15 veces porque cuando me casé y estaba empacando mis cosas encontré 15 playbills”, dice.



La actriz audicionó primero para Vanessa, pero luego la cambiaron para Nina y solo en el último momento la volvieron a pasar a Vanessa. “La verdad, si me hubiesen pedido que interpretara a la abuela, lo había hecho”, dice. “Fue el viaje perfecto... Este es lo más exacto a cerrar el círculo que me ha pasado en la vida”, dice la actriz de 30 años, que se formó en los “campos de entrenamiento” de las telenovelas mexicanas.

Para Grace, conocida más como cantante, este es su debut en el cine. “Es la primera vez que podemos ver tantas caras que representan a la verdadera gente del barrio en una película en la que hay historias sobre la familia, sobre aburguesamiento, sobre inmigración, sobre amor y con música fabulosa”, dice.



El retraso del estreno les dio la oportunidad a los realizadores de afinar la música y la banda sonora, y el resultado se nota. La cinta es una fiesta de ritmos latinos que invitan a la audiencia a bailar junto con los personajes.



Y la mejor recompensa para Miranda y Chu fue tener la oportunidad de grabar las escenas exteriores en el propio Washington Heights.



“Cada canción es una carta de amor a esta parte de Manhattan en la que crecimos y donde vivo, pero que ni siquiera sale en los mapas turísticos de Nueva York. Y el hecho de que trabajaron en esas esquinas, en esas calles, en esos parques, con el puente George Washington de fondo...”.



Al actor y escritor se le salen las lágrimas al recordar cuando fue al primer ensayo en locación de una de las coreografías. “Llamé a mi esposa para que viera y ella, que es dura para llorar, se conmovió al ver que el edificio donde había vivido su abuela iba a salir en la película… ver el barrio representado verdaderamente en la pantalla significa todo”, concluye.



-CLAUDIA SANDOVAL

Para EL TIEMPO