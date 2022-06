Iman Vellani no tuvo que hacer un curso intensivo en el universo de los superhéroes de Marvel cuando le avisaron que se iba a convertir en la nueva heroína dentro de la serie de televisión. Ms. Marvel. Ella siempre ha sido una fanática de los cómics y las aventuras de personajes con poderes superiores y grandes responsabilidades.

Por eso se le ha visto muy cómoda con su traje y tratando de lidiar con su vida de adolescente en el papel de Kamala Khan.

“Mi personaje es una fanática de los Avengers y tiene una fascinación que pueden compartir fácilmente los seguidores en la vida real”, confesó en una entrevista con ScreenRant.com. En Ms. Marvel queda claro su amor por la Capitana Marvel y el tono juvenil y desenfadado de su personaje. Vellani reconoce que aún está asimilando este proceso, ya que con 19 años está en el ojo de millones.



Antes de la serie nunca había tenido una experiencia como actriz, pero tiene un amor por el cine independiente y el teatro.



En este nuevo papel, la intérprete canadiense sobrepasa la idea de llevar un traje complejo frente a una cámara y lidiar con una pantalla verde de fondo; es cierto que su trabajo remite a una nueva generación de superhéroes que irán alimentando el futuro de las películas y series de Marvel y de hecho ella aparecerá en la próxima aventura cinematográfica The Marvels, que se estrenará en el 2023, pero en este rol Iman Vellani representa más ese intenso y a veces incómodo paso a la madurez.



Es claro que la serie revela el típico conflicto de la adolescente incomprendida, no tan popular en el colegio y que solo consigue un poco de equilibrio en su amor por los cómics y las teorías alrededor de Thor y la Capitana Marvel, a la que le quiere rendir un homenaje en el Avenger.Con; una especie de Cómic-Con al que representa lo más grande e importante de su vida.



Así arranca Ms. Marvel, relacionando un poco su estilo con el de Spider-Man, con un retrato divertido de una outsider de familia paquistaní, que trata de ser popular y de poner en una balanza sus suelos, sus fantasías y su cultura.

La protagonista vive las típicas experiencias de una adolescente que quiere descubrir el mundo. Foto: Youtube: @Marvel Latinoamérica Oficial

En ese proceso Khamala se la pasa dibujando, soñando con la fantasía de un mundo lleno de animaciones y villanos de otros mundos. “Siento que soy muy rara”, dice en una escena del primer episodio de la serie, que ya está disponible en la plataforma de Disney Plus y que cada miércoles estrenará un nuevo capítulo en la plataforma.



La primera gran aventura es poder participar en el Avenger Con sin que sus padres se enteren, pero en ese proceso descubre que es algo más que una fanática. Sus poderes aparecen y le generan una gran confusión. Pero en ese momento, Kamala parece entender la ruta que tiene que tomar.

Ms. Marvel es además una apuesta para las nuevas generaciones que se están acercando a los personajes de Marvel, refleja la diversidad cultural, el empoderamiento y una serie de situaciones que mezclan muy bien la a acción, junto a una trama familiar.

No sería raro que Brie Larson (que interpreta a la Capitana Marvel), apareciera en la serie, puesto que hay una conexión más clara, que el simple fanatismo con la protagonista adolescente.

Esto ha sido increíblemente revelador para mí porque no me di cuenta de que había espacio para alguien como yo en la industria. FACEBOOK

A eso hay que sumarle algo que siempre ha recalcado Iman Vellani: “Se trata de la primera producción de Marvel con una heroína musulmana (…). Siento que estamos haciendo historia”, reconoció en la gala del estreno de la serie, a la que llegó por un mensaje de WhatsApp de una tía, en la que le hacían una invitación a dejar una foto y la hoja de vida.



Iman no lo pensó mucho y envió la información, luego vino el casting y ahora ella, también podría añadir uno de los capítulos más interesantes de su vida… Hacer historia.

“Esto ha sido increíblemente revelador para mí porque no me di cuenta de que había espacio para alguien como yo en la industria, y sé que suena súper cursi o lo que sea, pero es muy cierto. Más allá de la representación en pantalla o ver nombres de otras culturas, lo más impactante, es que pasé de no saber lo que quería hacer en la escuela secundaria- Solo quería probar todo detrás de la cámara, porque estaba realmente enamorada de la tecnología- a estar metida en una producción de Marvel y viendo a mucha gente trabajando duro en el proyecto y, todo eso, ha sido realmente inspirador”, confesó la actriz en una entrevista con Variety.

Ms. Marvel presenta a la primera superheroína musulmana del universo del cine y la TV de los estudios Marvel Foto: Disney Plus

“Siento que Ms. Marvel ofrece una perspectiva realmente fresca y cálida y un toque muy alegre al Universo de las series y de las películas de Marvel. Tiene ese encanto universal en la manera como equilibra la cultura de los fanáticos, con temas como las creencias y la religiosidad de los adultos; y el paso a la mayoría de edad. Además nos acercamos a una audiencia más joven que, con suerte, puede conectarse con la incomodidad y confusión que conlleva el crecer. En la vida no siempre tienes que tener todo resuelto, de hecho, los superhéroes tampoco tienen todo resuelto”, reconoce la actriz.

A su vez la la productora ejecutiva Sana Amanat– adelanta algo más de toda esta experiencia: “El camino de Kamala Khan en la serie tiene algunas caras conocidas y también algunas líneas argumentales conocidas, pero la historia llega a lugares bastante inesperados”.

