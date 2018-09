Así es Brie Larson, la actriz que hará de ‘Capitana Marvel'

www.ew.com

"No puede evitar ser ella misma", aseguró Brie Larson en entrevista con Entertainment Weekly refiriéndose al papel que protagonizará. "Ella puede ser agresiva, y puede tener un temperamento, y puede ser un poco invasiva. También es rápida porque es la primera en salir y no siempre espera órdenes. Pero el no esperar órdenes es, para algunos, un defecto de carácter ", dijo.