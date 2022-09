Un cuento de hadas y el desamor de la modernidad. Almas solitarias que buscan consuelo en la fantasía, mientras viven entre la ciencia y la realidad. Una reputada científica a quien el destino pone a prueba con el genio de una botella, durante un viaje a Estambul, donde dictará una conferencia. Alithea Binnie es fría y calculadora, ha perdido la ilusión, no desea nada, y encontrarse con un ser que le puede conceder tres deseos le genera más confusión que emoción. Las historias de amor de Las mil y una noches y Sherezada se funden con las frustraciones de Djinn, el genio, ese ser fantástico, de orejas puntiaguadas y con unos poderes que los humanos no alcanzan a dimensionar.

Un coctel de estas características solo podía ser obra de una mente que no piensa plano, sino cuyos sueños a veces resultan más apocalípticos que la realidad: el australiano George Miller, el mismo autor de producciones tan disímiles como la saga de Mad Max, Las Brujas de Eastwick o las cintas infantiles Happy Feet y Babe. Su regreso se titula Érase una vez un genio –como se llamará en español Three Thousand Years of Longing–, su más reciente película.



“Leí la novela de A. S. Byatt, The Djinn in the Nightingale’s Eye, a finales de los 90 y me atrapó. Sentí que era una historia rica y llena de potencial dramático y narrativo, así que tenía que tratar de hacerla de alguna manera. Lo primero es que debía tener un guion persuasivo. Eso le interesa a la gente. Entonces trabajé en eso durante muchos años… ¡es que soy muy lento”, cuenta el director ganador del Óscar en el 2007.

Para que la fantasía fuera completa, Miller conquistó a dos tremendos intérpretes: los británicos Tilda Swinton e Idris Elba, que logran una química especial y le dan peso a una historia que por momentos se torna oscura y reflexiva sobre lo que realmente ha desplazado este mundo efímero y superficial: los sueños y los sentimientos.

Esto ha sido un largo viaje para usted, sin duda...

George Miller (G. M.): El mejor testamento de esta historia es que se queda contigo, te hace regresar, te da vueltas en la cabeza. Eso nos sucede a todos, hay historias que hemos escuchado desde la niñez, o a veces son cosas que hemos visto en una película o leído y se nos quedan. A mí como cineasta se me ocurre contarlas de alguna manera y que se conviertan en el pensamiento recurrente de alguien más.

¿Qué fue lo que más le atrajo de la historia?

G. M.: Es que tiene muchas cosas que pienso acerca de la vida, y estoy seguro de que todos lo hacemos: el amor, la muerte, qué es real y qué no; no es solo cómo se cuentan las historias y por qué son intrínsecas al ser humano. Las cosas están ahí y nos afectan como individuos, lo positivo y lo negativo de esas historias. Era un relato relativamente corto y estaban resumidos muchos de esos problemas, así que había que orquestarlos de manera coherente.

El director George Miller, con Tilda Swinton e Idris Elba. Foto: Cine Colombia

¿Cómo fue la búsqueda para sus personajes?

Idris Elba (I. E.): Traté de evitar los clichés, porque había la sensación de que cada interpretación de Djinn había sido exactamente eso. Los Djinns tienen narices ganchudas, orejas hendidas, características muy puntuales. Y George estaba muy preocupado por caer en eso. En algún punto me dijo: ‘Solo te quiero a ti’, no sabía qué hacer porque quería esconderme detrás del personaje, de la nariz y de las cejas graciosas. Y él dijo: ‘No, eso se volvería un chiste’. Era cierto. Así que el Djinn que creamos quiere ser humano. Y después de tres mil años ha tenido mucho tiempo para pensarlo. Tal como nos sucede a los humanos, cuando es joven la piel es más efervescente, su barba está muy bien arreglada y se ve muy musculoso, y a medida que envejece, es más ¡el cuerpo físico de Idris convirtiéndose en el cuerpo de Djinn! (se ríe).



Tilda Swinton (T. S.): No tuve un referente de la vida real para Alithea. Pero hablé con un montón de gente que ha hecho ese tipo de tratos consigo mismos. Conocí a una académica brillante, que es bastante explícita sobre el hecho de bloquear áreas de su vida para ser devota de un santuario en particular. Y todos sabemos que eso es posible, particularmente en un momento determinado de la vida. Alithea ha hecho las paces con una especie de soledad que, por un lado, es genuina, pero tampoco es toda la historia, y eso es lo que surge en su conversación con Djinn. Ella se da cuenta de que tal vez hay más en la vida, quiere un poco más de desorden, caos e incertidumbre, estar un poco más fuera de control.

¿Cómo fue entrar en el mundo de George?

I. E.: Esta película fue una clase magistral para mí. Podría decir que al final obtuve mi maestría. George se sentó y articuló cada capa que ves, página por página. En el guion eran dibujos de artistas, pero la película tenía un presupuesto bastante bajo, créanlo o no, para una película de George Miller, y algunas de estas cosas estaban escalonadas. Entonces, en primera instancia, cuando recién teníamos la historia, había algunas imágenes de referencia realmente hermosas. Nos dijo: ‘Esto es lo que busco’. Todavía conservo el guion, es una obra de arte con esas bellas imágenes. Entrar en el mundo de George es muy hermoso. Hay que tener mucha confianza. Solo ponerte el cinturón de seguridad y dejarlo conducir. Tiene una imaginación muy vívida, como puedes ver. Como persona, es muy gentil, muy agradable. Él es un doctor. ¡Entonces tienes la sensación de que te dará un abrazo, así como su visión de la historia!



T. S.: Sabía que si George alguna vez me pedía que fuera a actuar bajo sus órdenes, sería muy poco probable que no quisiera ir. Cuando leí el guion lo encontré intrigante, me llamaba la atención cómo esos dos mundos, o mejor dicho, cómo esos dos tonos, iban a coexistir. Y tuvimos conversaciones tempranas sobre eso que realmente me engancharon. Me causaba curiosidad cómo íbamos a ir desde una habitación de hotel a encontrarnos con la reina de Sheeba o hasta el Imperio otomano, y luego volver. Era un viaje con el ímpetu de George Miller, con esa especie de descaro porque no se trata de fusionarlos o de hacer una transición. Eso es lo que realmente me atrapó. Pensé: ‘Quiero estar en ese viaje’. Sabía que iba a ser algo bastante salvaje.

La historia retoma elementos de 'Las mil y una noches'. Foto: Cine Colombia

¿Es esta película un homenaje al arte de contar historias?

I. E.: Sí. Hay una ironía en esta película, la hicimos en Sídney, en un momento en que el resto del mundo estaba cerrado por la pandemia. Y en ese período de tiempo, el arte de contar historias, o al menos congregarse para contar historias, se vio comprometido. No se nos permitía estar juntos ni congregarnos. Y la vuelta al cine, como experiencia compartida, también estuvo siempre en entredicho. Érase una vez un genio es una postal absoluta del arte de contar historias. Es una película poco convencional, pero tiene un enfoque muy honesto. El punto es que las historias son realmente importantes para la humanidad.

