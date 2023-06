‘I’ll be back’ (volveré) es una frase ícono en la historia del cine. La dijo Arnold Schwarzenegger en Terminator (1984) y se convirtió en un fenómeno que ha sido retomado en no pocas oportunidades posteriores. Es como un sello indeleble de una película que se convirtió de culto y que ha tenido numerosas secuelas, pero no pierde su contundencia.

Por eso causa sorpresa saber que estuvo a punto de no ser dicha, tal como la recordamos y la repetimos imitando el énfasis puesto por el actor, al menos alguna vez en la vida. Por increíble que parezca, la forma de decirlo, fue motivo de debate entre Schwarzenegger y el director del filme, James Cameron (también director de cintas como Titanic, Aliens y Ávatar).



Así lo revelaron los dos en el documental Arnold, disponible actualmente en Netflix. El director, quien además había coescrito el guion junto con Gale Anne Hurd, recordó:



(Además: ¿Black Mirror utilizó inteligencia artificial en su sexta temporada? Le contamos).

Facebook Twitter Linkedin

El propio director de la película opinó al respecto. Foto: Instagram: @jamescameronofficial

“En medio del rodaje, estábamos haciendo una escena en una comisaría. La frase ‘I’ll be back” no estaba destinada a ser un gran momento en absoluto. Literalmente, tenía que ser: “No problem, I’ll come back” (no hay problema, volveré). Pero, por alguna razón, Arnold no dijo: "I'll come back". Y le dije: Bueno, simplemente, di" I’ll be back", hazlo simple”.



Por su parte, Schwarzenegger no estaba de acuerdo con la frase final. Él creía que al estar interpretando a un cyborg, una máquina, debería haberla pronunciado sin abreviaturas. Él quería decir: “I will be back”.



“Me dijo: ¿Eres el guionista? -evocó Schwarzenegger-. Le dije: No. A lo que me contestó: Pues no me digas cómo tengo que escribir”.



Finalmente, convinieron en “I’ll be back” y quedó para la historia. Schwarzenegger afirma que Cameron tenía la razón. “Creo que se convirtió en la frase más citada de la historia del cine. Eso demuestra quién tenía la razón y quién no”, admitió el actor, que siguió dándole vida al personaje en varias de las secuelas de la saga.

La siguiente, por ejemplo, Terminator 2: Judgment Day, volvió a reunir a Cameron y a Schwarzenegger. Ambos confesaron que les asustó el éxito de la cinta..



“Que la revista Time, su crítica, la eligiera como una de las 10 mejores películas fue algo inaudito. Incluso asustó a Jim Cameron”, dijo el actor.

REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET