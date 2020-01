Humorista que trabajó en 'Sábados Felices' murió mientras veía partido

El humorista colombiano Leonardo Vargas, conocido como 'Fatman', murió este domingo en Cali tras sufrir un infarto mientras veía el partido de la final del torneo ESPN que disputaron el América de Cali y Millonarios.

La noticia la confirmó el también humorista 'Mono' Sánchez a través de su cuenta de Twitter. "Acabamos de recibir una triste noticia para el humor y la Cuenteria... se nos adelantó nuestro parcero @LeoVargasFatman", escribió.



De acuerdo con los testimonios de sus allegados, Vargas se encontraba en un centro comercial de Cali en compañía de su esposa y algunos amigos disfrutando del partido, pues era seguidor del América de Cali.

En un momento, presentó lo que habría sido una complicación cardíaca y, de inmediato, fue remitido a la Clínica Valle del Lili. En entrevista con 'Blu Radio', 'Mono' Sánchez relató que Vargas "se desplomó, se tocaba el pecho porque le dolía".



Y añadió: "El guardia llamó para que lo llevaran a la enfermería, allá no hay un equipo de primeros auxilios ni aparatos de reanimación para problemas cardíacos. Es increíble, se demoraron 20 minutos en traerlo a la clínica, cuando llegó no tenía signos vitales".



De momento, no ha trascendido un pronunciamiento oficial del centro comercial ni del centro médico donde fue atendido.

De izquierda a derecha: los humoristas colombianos Julián Madrid, 'Piroberta'; 'Mono' Sánchez; Gustavo Villanueva, 'Triki Trake', y Leonardo Vargas, 'Fatman'. Foto: Instagram: leovargasfatman

Leonardo Vargas, 'Fatman', se dio a conocer a nivel nacional tras hacer parte del elenco del programa de televisión 'Sábados Felices', en el cual estuvo durante las temporadas 2011-2016. Además, fue ganador de la sección cuenta chistes del show en 2009.



Varios comediantes del elenco de 'Sábados Felices' se han pronunciado para lamentar la noticia del fallecimiento. “Era una persona muy respetuosa. Un caballero. Muy decente, callado y noble. Siempre exalté esas cualidades de él. Yo lo quería mucho a él y su novia”, dijo Gustavo Villanueva, conocido como ‘Triki Trake’.



En redes sociales, también se han pronunciado humoristas como 'Piroberta', Iván Marín, Nélson Polanía ('Polilla'), entre otros.

AMIGAS AMIGOS

Acabamos de recibir una triste noticia para el humor y la Cuenteria .... se nos adelantó nuestro parcero @LeoVargasFatman Dios te reciba parcero GRACIAS SIEMPRE BROTHER — EL MONO SANCHEZ ®️ (@elmonosanchezof) January 20, 2020

Compa,Leito...buen viaje, repentino y demasiado pronto,pero obligatorio para todos,que Dios te tenga en la gloria papá a partir de hoy ... @LeoVargasFatman mucha fuerza a su familia😔🙏 pic.twitter.com/B1el4QOL7t — Nelson Polania (@polillafeliz) January 20, 2020

Acabo de enterarme de la prematura partida del gordo Leo, Leo Fatman. Construimos una curiosa amistad en la distancia gracias a nuestra mutua afición por Batman. Siempre será triste decir adiós a quien entrega su vida a hacer reír a los demás. 🙏 — Iván Marín (@IvanMarinSoyYo) January 20, 2020

