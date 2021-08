‘Reminiscencia’: el alucinante viaje de la mente y los recuerdos

¿Qué tanto recuerda de los seres queridos que han muerto? ¿Olvidó alguna conexión u objeto? Con el paso del tiempo los detalles se van desvaneciendo, los momentos compartidos se difuminan y las voces dejan de ser latentes. Nick Bannister está ahí para recuperarlos. Con una inusual habilidad y las más sorprendentes técnicas viajará por las mentes hacia el pasado en una tarea que, con una nueva cliente, se convertirá en su obsesión y en un peligroso descubrimiento. Suena extraña pero muy atractiva. Así es la nueva historia de la directora y guionista Lisa Joy, la mente brillante detrás de la exitosa serie de HBO Westworld.

Desde que empezó a escribir el primer borrador del guion de la que es su primera película, Reminiscencia (Reminiscence), Joy pensó en Hugh Jackman para ser su Nick Bannister. “Hizo una historia muy convincente y fue increíblemente halagadora –recuerda el actor ganador de un Globo de Oro y famoso por sus participaciones en Broadway–. Soy un gran admirador de Westworld y en el momento en que la conoces sabes que estás en buenas manos”.

(Además: 'Free Guy' encabeza los estrenos en las salas de cine)



Al principio de la película, Nick Bannister atiende a una clienta que busca unas llaves perdidas. Su nombre es Mae (Rebecca Ferguson). Ahí comienza el viaje. La sigue y se enamora de ella. Hasta que ella desaparece. Encontrarla se convierte en su único fin a través de un camino oscuro en el inframundo de Miami con la ayuda de Watts (Thandiwe Newton).



Esta historia de drama y ciencia ficción llegará a los cines del país el jueves 19 de agosto. Los tres actores conversaron sobre 'Reminiscencia' en estas entrevistas cedidas por el estudio.

¿Qué lo convenció de protagonizar este proyecto?



Hugh Jackman: Lisa Joy pidió tener una reunión conmigo para mostrarme algunas imágenes y varias cosas en su computador sin que yo leyera el guion lo cual es inusual. Cuando escuché su discurso, pensé: ‘Estoy bastante seguro de que haré esta película aunque no la haya leído’. Por supuesto, hice mi mejor cara de sorpresa que pude. Y después de 20 páginas de leer el guion, llamé a mi agente y le dije: ‘No he terminado de leer y ya lo estoy haciendo’. Pensé que era un mundo tan genial, tan original, tan sorprendente. No vi hacia dónde se dirigía, y ciertamente no vi dónde estaba terminando. Pensé que era un papel diferente para mí. Entonces, fue un sí muy fácil.

¿De qué se trata 'Reminiscencia'?



Mi personaje, Nick Bannister, es un veterano de guerra condecorado. Estamos en un futuro próximo. Miami está ahora sumergido, algo parecido a Venecia. Hace tanto calor, por culpa del cambio climático, que la gente vive de noche, porque el día es demasiado caluroso. Mi personaje dirige un negocio en el que la máquina de recuerdos se utiliza para entrar en la mente de las personas y encontrar la verdad sobre lo sucedido, para interrogarlas o para que las personas revivan recuerdos. Y es algo literal: sienten, tocan, ven, saborean todo lo que pasó. Mi trabajo es como un investigador privado de la mente. Entro, guío a las personas a través de sus recuerdos para que no se pierdan o para que vayan a lugares divertidos y se mantengan a salvo.

Lisa Joy combina géneros y para un actor eso debe ser una cuerda floja para caminar…



De acuerdo. En esta película, cuando la leí, pensé: ‘¡Oh!, estoy leyendo algo para Humphrey Bogart. Y luego, ¡oh!, espera, ahora no lo es’. Vamos en todas estas direcciones. Ella configura personajes clásicos: la mujer fatal –interpretada por Rebecca Ferguson–, la secretaria leal, que está realmente enamorada de Nick –Thandiwe Newton–, y luego, antes de que te des cuenta, simplemente vas por un camino que nunca pensaste. Eso lo encontré animado y energizante, diferente y original. Espero que el público lo disfrute y lo encuentre igual.

Facebook Twitter Linkedin

Rebecca Ferguson y Hugh Jackman. Foto: Warner Bros

Rebecca Ferguson es Mae

¿Cómo fueron las conversaciones iniciales con Lisa Joy?

​

Recuerdo que donde vivía tenía mala recepción de celular y para hablar con ella tuve que salirme al jardín; hacía mucho frío. Me acuerdo que pensé: ‘Dios, he estado aquí afuera durante 45 minutos. ¿Cómo? ¿A dónde se fue el tiempo?’. La forma en que describió la vista cinematográfica de la película que quería hacer, lo importantes que eran los personajes, los cambios, las sutilezas... me encantó: los aspectos ambientales y cómo estará el mundo en 10 o 15 años, el hecho de creer que Miami estará bajo el agua, la idea de que seamos nocturnos y que las figuras del inframundo trabajarían durante el día.

¿Cómo describiría a su personaje?



En la forma de escribir de Lisa hay una poesía, una musicalidad que no suena ridícula. Me hace, como actriz, querer ser absolutamente sincera con todas y cada una de las palabras. Creo que, aparte de la escritura, lo primero que me enamoró es que Mae fue retratada de muchas formas diferentes. Se la retrata a través de las ideas que otros tienen de ella. Su existencia la define cada persona que cree verla. Hablando con Lisa, decíamos, ¿quién es Mae? ¿Cuál es su verdadera identidad? ¿Cuándo deja que las cosas se escapen por las grietas? Nunca había hecho algo como esto antes.

(Le sugerimos: ¿Vuelven los retrasos al cine? 'Venom 2' aplaza su estreno al 15 de octubre

Esta es la segunda vez que trabaja con Hugh Jackman (la primera fue en el musical The Greatest Showman).



Sí, probablemente la última también. Hay tantas cosas que no puedo soportar. Es demasiado (risas). Le digo: “En serio, deja de cantar tus líneas” (risas). Para mí fue como sentirme a salvo en una película en la que tuvimos que sumergirnos en cosas que eran difíciles, oscuras y sexis. Puedo hacer cualquier cosa y estoy protegida: probar, ser ridícula, humillarme y siempre sentirme abrazada por él

Facebook Twitter Linkedin

'Reminiscencia' es la primera película de Lisa Joy, la creadora de la serie 'Westworld'. Foto: Warner Bros

Thandiwe Newton es Emily ‘Watts’ Sanders

Los dos papeles femeninos principales son muy diferentes, pero tienen en común en que son muy selectivos sobre lo que revelan.



Cierto. El alcoholismo ha estado presente en mi vida, he estado rodeada de personas que luchan contra esa adicción y, para mí, eso realmente definió quién era ‘Watts’: el hecho de que estaba enmascarando este profundo dolor y, de manera similar, estaba en una relación disfuncional con Bannister. Tienes una situación en la que lo que la impulsa son apegos artificiales y, en última instancia, no es la vida real. Es como si fuera un zombi, está muerta de pie. Lo que realmente me interesó del papel y de las ideas de Lisa fue ver cómo esta persona cobra vida cuando ha estado poniendo a dormir a tanta gente.





CULTURA

En Twitter: @CulturaET

Le recomendamos también